Маневичі можуть отримати статус міста: відбудеться громадське обговорення

Олександра Гаврилюка. Про це пише



Одним із важливих питань сесії стала організація громадського обговорення щодо віднесення селища Маневичі до категорії міст. Як повідомив секретар селищної ради Володимир Черчик, підготовча робота над питанням розпочалася ще у травні.



Громадське обговорення триватиме з 5 жовтня до 16 листопада 2026 року включно. Жителям Маневич мають надати інформацію про можливі позитивні та негативні наслідки зміни статусу населеного пункту, а також провести громадські слухання.



Після завершення обговорення селищна рада має розглянути питання на сесії та, у разі ухвалення відповідного рішення, звернутися до Кабінету Міністрів України. Остаточне рішення про надання населеному пункту статусу міста ухвалює Верховна Рада України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 вересня відбулася 80-та сесія Маневицької селищної ради під головуванням селищного голови. Про це пише “Нова доба” Одним із важливих питань сесії стала організація громадського обговорення щодо віднесення селища Маневичі до категорії міст. Як повідомив секретар селищної ради Володимир Черчик, підготовча робота над питанням розпочалася ще у травні.Громадське обговорення триватиме з 5 жовтня до 16 листопада 2026 року включно. Жителям Маневич мають надати інформацію про можливі позитивні та негативні наслідки зміни статусу населеного пункту, а також провести громадські слухання.Після завершення обговорення селищна рада має розглянути питання на сесії та, у разі ухвалення відповідного рішення, звернутися до Кабінету Міністрів України. Остаточне рішення про надання населеному пункту статусу міста ухвалює Верховна Рада України.

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