Забудова на місці «Снігової королеви»: Волиньрада хоче скасувати рішення
Сьогодні, 21:45
У Волинській обласній раді планують скасувати рішення про забудову на ділянці, де раніше працювала «Снігова королева».
Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик у соцмережах.
Мова йде про дозволи на зміну призначення землі на вулиці Чорновола, 3 у Луцьку – там, де раніше працювала льодова арена «Снігова королева».
Спочатку депутати дозволили розробити проєкт землеустрою для зміни її призначення під будівництво багатоповерхівки з торгово–розважальними об’єктами. А в грудні 2025-го цей проєкт затвердили.
За словами Андрія Лучика, тепер у Волиньраді хочуть скасувати обидва рішення. У проєкті зазначено, що це роблять «з метою захисту інтересів та законних прав громадян Волині».
«Цікаво, що рішення планують скасувати вже після того, як ця історія стала частиною антикорупційного розслідування НАБУ і САП», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ провело низку обшуків у приміщеннях Луцької міської та Волинської обласної рад, зокрема у службових кабінетах голів обох рад. Тоді ж НАБУ і САП вперше повідомили депутатам обласної та Луцької міської рад Волині Анатолію Вітіву, Миколі Федіку та Ігорю Леху про підозру в одержанні неправомірної вигоди за забудову в Луцьку, а Юрію Савчуку – у наданні хабаря. У квітні 2026 року слідчі повідомили про додаткові підозри в цій же справі, зокрема Роману Бондаруку.
Рішення про скасування депутати мають розглянути на найближчій сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик у соцмережах.
Мова йде про дозволи на зміну призначення землі на вулиці Чорновола, 3 у Луцьку – там, де раніше працювала льодова арена «Снігова королева».
Спочатку депутати дозволили розробити проєкт землеустрою для зміни її призначення під будівництво багатоповерхівки з торгово–розважальними об’єктами. А в грудні 2025-го цей проєкт затвердили.
За словами Андрія Лучика, тепер у Волиньраді хочуть скасувати обидва рішення. У проєкті зазначено, що це роблять «з метою захисту інтересів та законних прав громадян Волині».
«Цікаво, що рішення планують скасувати вже після того, як ця історія стала частиною антикорупційного розслідування НАБУ і САП», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ провело низку обшуків у приміщеннях Луцької міської та Волинської обласної рад, зокрема у службових кабінетах голів обох рад. Тоді ж НАБУ і САП вперше повідомили депутатам обласної та Луцької міської рад Волині Анатолію Вітіву, Миколі Федіку та Ігорю Леху про підозру в одержанні неправомірної вигоди за забудову в Луцьку, а Юрію Савчуку – у наданні хабаря. У квітні 2026 року слідчі повідомили про додаткові підозри в цій же справі, зокрема Роману Бондаруку.
Рішення про скасування депутати мають розглянути на найближчій сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ворожі атаки на фармецевтичну інфраструктуру України: чи буде дефіцит ліків на Волині
Сьогодні, 22:43
Забудова на місці «Снігової королеви»: Волиньрада хоче скасувати рішення
Сьогодні, 21:45
Голова Верховної Ради України приїздив до Луцька: що відомо
Сьогодні, 20:38