Забудова на місці «Снігової королеви»: Волиньрада хоче скасувати рішення

У Волинській обласній раді планують скасувати рішення про забудову на ділянці, де раніше працювала «Снігова королева».Про це повідомив депутат Луцької міської радиу соцмережах.Мова йде про дозволи на зміну призначення землі на вулиці Чорновола, 3 у Луцьку – там, де раніше працювала льодова арена «Снігова королева».Спочатку депутати дозволили розробити проєкт землеустрою для зміни її призначення під будівництво багатоповерхівки з торгово–розважальними об’єктами. А в грудні 2025-го цей проєкт затвердили.За словами Андрія Лучика, тепер у Волиньраді хочуть скасувати обидва рішення. У проєкті зазначено, що це роблять «з метою захисту інтересів та законних прав громадян Волині».«Цікаво, що рішення планують скасувати вже після того, як ця історія стала частиною антикорупційного розслідування НАБУ і САП», – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ провело низку обшуків у приміщеннях Луцької міської та Волинської обласної рад, зокрема у службових кабінетах голів обох рад. Тоді ж НАБУ і САП вперше повідомили депутатам обласної та Луцької міської рад Волинітапро підозру в одержанні неправомірної вигоди за забудову в Луцьку, а Юрію Савчуку – у наданні хабаря. У квітні 2026 року слідчі повідомили про додаткові підозри в цій же справі, зокремаРішення про скасування депутати мають розглянути на найближчій сесії.