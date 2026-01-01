Голова Верховної Ради України приїздив до Луцька: що відомо

Руслан Стефанчук.



29 вересня у рамках всеукраїнського туру «Парламентський діалог» в головному корпусі ВНУ імені Лесі Українки відбулася презентація напрацювань щодо нового Цивільного кодексу України, пише



«Цей діалог зі студентством, професорсько-викладацьким складом є надзвичайно важливим. Саме тому я сьогодні в Луцьку, щоб побудувати цей чесний діалог з кожним з вас, який би міг налагодити ту довіру, яка повинна бути між українським народом і владою», – зазначив Руслан Стефанчук.



Спікер парламенту зазначив, що це уперше, коли команда презентує в залі, адже до цього – у східній та центральній частині України в рамках туру вони спілкувалися в укриттях.



Голова парламенту підкреслив, що це не просто фундаментальний юридичний документ, а фактично зібрання правил повсякденного життя кожного українця: від питань власності, житла й договорів до спадкування, особистих та майнових прав.



«В Україні немає жодного діючого законодавчого акту, який настільки тісно пов'язаний з життям людини. Тільки цивільний кодекс за своїм змістом і призначенням – єдиний законодавчий акт, який зустрічає вас при напроденні, проводжає все життя і потім ще 6 місяців після смерті.



Життя з часів сворення цього кодексу змінилося докорінно і саме той правовий зліок, який ми сьогодні називаємо Цивільний кодекс України, не відповідає тим реаліям, які сьогодні є», – зазначив Стефанчук.



У рамках всеукраїнського туру «Парламентський діалог» Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уже провів серію зустрічей із провідними юридичними школами, науковцями та студентами у Харкові, Вінниці, Житомирі та інших містах України. Ключовою темою обговорення став проєкт нової редакції Цивільного кодексу України (№15150), який Рада вже ухвалила за основу в першому читанні.



Головна мета масштабного оновлення – адаптувати українське приватне право до сучасних реалій, викликів війни та стандартів Європейського Союзу, а також відійти від застарілих пострадянських правових концепцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з робочим візитом перебував Голова Верховної Ради України29 вересня у рамках всеукраїнського туру «Парламентський діалог» в головному корпусі ВНУ імені Лесі Українки відбулася презентація напрацювань щодо нового Цивільного кодексу України, пише "Конкурент" «Цей діалог зі студентством, професорсько-викладацьким складом є надзвичайно важливим. Саме тому я сьогодні в Луцьку, щоб побудувати цей чесний діалог з кожним з вас, який би міг налагодити ту довіру, яка повинна бути між українським народом і владою», – зазначив Руслан Стефанчук.Спікер парламенту зазначив, що це уперше, коли команда презентує в залі, адже до цього – у східній та центральній частині України в рамках туру вони спілкувалися в укриттях.Голова парламенту підкреслив, що це не просто фундаментальний юридичний документ, а фактично зібрання правил повсякденного життя кожного українця: від питань власності, житла й договорів до спадкування, особистих та майнових прав.«В Україні немає жодного діючого законодавчого акту, який настільки тісно пов'язаний з життям людини. Тільки цивільний кодекс за своїм змістом і призначенням – єдиний законодавчий акт, який зустрічає вас при напроденні, проводжає все життя і потім ще 6 місяців після смерті.Життя з часів сворення цього кодексу змінилося докорінно і саме той правовий зліок, який ми сьогодні називаємо Цивільний кодекс України, не відповідає тим реаліям, які сьогодні є», – зазначив Стефанчук.У рамках всеукраїнського туру «Парламентський діалог» Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уже провів серію зустрічей із провідними юридичними школами, науковцями та студентами у Харкові, Вінниці, Житомирі та інших містах України. Ключовою темою обговорення став проєкт нової редакції Цивільного кодексу України (№15150), який Рада вже ухвалила за основу в першому читанні.Головна мета масштабного оновлення – адаптувати українське приватне право до сучасних реалій, викликів війни та стандартів Європейського Союзу, а також відійти від застарілих пострадянських правових концепцій.

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