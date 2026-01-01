Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 30 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 30 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-7°, вдень 18-20°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 30 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 5-7°, вдень 18-20°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20°.

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