Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 30 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 30 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 30 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°, вдень 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 30 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°, вдень 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20°.
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