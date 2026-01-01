У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час

У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час
У ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25-те, українці перейдуть на зимовий час, перевівши о четвертій годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.

Таким чином доба автоматично збільшиться на годину, повідомляє Укрінформ.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби.

Протягом десятиліть переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.

Ця процедура регламентується постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про обчислення часу в Україні (законопроєкт № 4201), скасувавши перехід з літнього на зимовий час і навпаки.

На території України, згідно з цим документом, передбачалося встановити єдиний київський час – UTC+2. Тому в 2024 році в останню неділю жовтня українці повинні були востаннє перевести стрілки годинника на зимовий час, а починаючи з 2025 року переведення на літній час в Україні не передбачалося. Однак Президент Володимир Зеленський досі не підписав цей закон.

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Теги: годинник, зимовий час
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