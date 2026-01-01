На Волині водій авто збив 12-річну дівчинку





Як розповіли



На місці аварії працювали медики.



У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» підтвердили, що мали виклик щодо наїзду на пішохідку.



У 12-річної дівчинки діагностували забої.



Після надання медичної допомоги її доставили у лікарню для огляду.



Відомо, що дитина отримала легкі тілесні ушкодження і обійшлося без госпіталізації.



Медики зазначили, що за минулу добу мали ще один виїзд на ДТП з травмованим у Луцькому районі. У селі Тельчі зіткнулися дві автівки, постраждав чоловік. Його з тілесними ушкодженнями доставили у медичний заклад.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 28 вересня, у селищі Торчин Луцького району.Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій авто здійснив наїзд на дівчинку. Вона травмувалася.На місці аварії працювали медики.У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» підтвердили, що мали виклик щодо наїзду на пішохідку.У 12-річної дівчинки діагностували забої.Після надання медичної допомоги її доставили у лікарню для огляду.Відомо, що дитина отримала легкі тілесні ушкодження і обійшлося без госпіталізації.Медики зазначили, що за минулу добу мали ще один виїзд на ДТП з травмованим у Луцькому районі. У селі Тельчі зіткнулися дві автівки, постраждав чоловік. Його з тілесними ушкодженнями доставили у медичний заклад.

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