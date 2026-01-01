На Волині водій авто збив 12-річну дівчинку

На Волині водій авто збив 12-річну дівчинку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 28 вересня, у селищі Торчин Луцького району.

Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій авто здійснив наїзд на дівчинку. Вона травмувалася.

На місці аварії працювали медики.

У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» підтвердили, що мали виклик щодо наїзду на пішохідку.

У 12-річної дівчинки діагностували забої.

Після надання медичної допомоги її доставили у лікарню для огляду.

Відомо, що дитина отримала легкі тілесні ушкодження і обійшлося без госпіталізації.

Медики зазначили, що за минулу добу мали ще один виїзд на ДТП з травмованим у Луцькому районі. У селі Тельчі зіткнулися дві автівки, постраждав чоловік. Його з тілесними ушкодженнями доставили у медичний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час
Сьогодні, 18:11
Через атаки Росії на Ягодині зменшилась кількість пропущених за добу вантажівок
Сьогодні, 17:06
На Волині водій авто збив 12-річну дівчинку
Сьогодні, 16:50
У Росії розбився військовий літак
Сьогодні, 16:16
«Агресивні дії Росії все ближчі до нашого кордону», – прем’єр-міністр Польщі
Сьогодні, 15:41
Медіа
відео
1/8