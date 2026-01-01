На Волині водій авто збив 12-річну дівчинку
Сьогодні, 16:50
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 28 вересня, у селищі Торчин Луцького району.
Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій авто здійснив наїзд на дівчинку. Вона травмувалася.
На місці аварії працювали медики.
У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» підтвердили, що мали виклик щодо наїзду на пішохідку.
У 12-річної дівчинки діагностували забої.
Після надання медичної допомоги її доставили у лікарню для огляду.
Відомо, що дитина отримала легкі тілесні ушкодження і обійшлося без госпіталізації.
Медики зазначили, що за минулу добу мали ще один виїзд на ДТП з травмованим у Луцькому районі. У селі Тельчі зіткнулися дві автівки, постраждав чоловік. Його з тілесними ушкодженнями доставили у медичний заклад.
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Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій авто здійснив наїзд на дівчинку. Вона травмувалася.
На місці аварії працювали медики.
У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» підтвердили, що мали виклик щодо наїзду на пішохідку.
У 12-річної дівчинки діагностували забої.
Після надання медичної допомоги її доставили у лікарню для огляду.
Відомо, що дитина отримала легкі тілесні ушкодження і обійшлося без госпіталізації.
Медики зазначили, що за минулу добу мали ще один виїзд на ДТП з травмованим у Луцькому районі. У селі Тельчі зіткнулися дві автівки, постраждав чоловік. Його з тілесними ушкодженнями доставили у медичний заклад.
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