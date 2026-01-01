Через атаки Росії на Ягодині зменшилась кількість пропущених за добу вантажівок





Про це



"Якщо у липні 2026 року на виїзд з України прослідувало в середньому 587 транспортних засобів, а на в’їзд – 623, то у вересні цей показник склав по 545 транспортних засобів. Нагадаємо, що відповідно до міжурядових домовленостей оптимальний рівень для Ягодина - по 600 вантажівок за добу у кожному напрямку руху", - йдеться в повідомленні.



Волинська митниця у межах своїх повноважень намагається скоротити час митного оформлення вантажів у перервах між тривогами. Зокрема, вдалося знизити час середньої тривалості перебування авто в пункті пропуску на 18 хв 43 с або на 18 відсотків.



Крім того, проведений за 9 місяців цього року аналіз виявив глибокий дисбаланс щодо пропуску транспорту, який слідує через автоперехід без вантажу. Зокрема, у цей період через МАПП «Ягодин- Дорогуськ» в’їхало в Україну - 157 887, виїхало з України – 151 205 вантажівок, тобто на 5 відсотків менше, ніж заїхало.



При цьому на виїзд з України прослідувало 71 647 порожніх автопотягів, що становить 47% відсотків від їхньої загальної кількості. Натомість частка порожніх на в’їзд в Україну складає лише 0,4 відсотки.



"Розуміємо причини дисбалансу: європейські міжнародні автоперевізники не ризикують рейсами до палаючої вогнями російського терору України. Тому офіційно звернулися до Укртрансбезпеки змінити алгоритми програмно-інформаційного комплексу електронної системи "Електронна черга перетину кордону". Зокрема, пропонуємо у випадку відсутності транспортних засобів в Є-черзі «Для вантажівок 7,5 тонн і більше» забезпечити прибуття до пункту пропуску УТРИЧІ більше на годину вантажівок з Є-черги «Для порожніх вантажівок 7,5 тонн». Ця пропозиція отримала також схвалення Ради автомобільних перевізників Волинської та Рівненської області АсМАП України", - наголошують на митниці.



Зазначається, що станом на ранок 29 вересня у черзі на в’їзд в Україну з боку Дорогуська очікувало 150 вантажівок, на виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 3138 авто, з яких 1440 – порожні (без вантажів).



Митний пост «Ягодин» працює в штатному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У випадку оголошення сигналу «Повітряна тривога» на Волині проведення митних формальностей у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» призупиняється з обох сторін українсько-польського кордону. Цьогоріч у вересні такий форс-мажор уже фіксували в 24 випадках. Через це кількість фактично пропущених за добу вантажівок зменшилась як на в’їзд, так і на виїзд з України.Про це повідомили на Волинській митниці."Якщо у липні 2026 року на виїзд з України прослідувало в середньому 587 транспортних засобів, а на в’їзд – 623, то у вересні цей показник склав по 545 транспортних засобів. Нагадаємо, що відповідно до міжурядових домовленостей оптимальний рівень для Ягодина - по 600 вантажівок за добу у кожному напрямку руху", - йдеться в повідомленні.Волинська митниця у межах своїх повноважень намагається скоротити час митного оформлення вантажів у перервах між тривогами. Зокрема, вдалося знизити час середньої тривалості перебування авто в пункті пропуску на 18 хв 43 с або на 18 відсотків.Крім того, проведений за 9 місяців цього року аналіз виявив глибокий дисбаланс щодо пропуску транспорту, який слідує через автоперехід без вантажу. Зокрема, у цей період через МАПП «Ягодин- Дорогуськ» в’їхало в Україну - 157 887, виїхало з України – 151 205 вантажівок, тобто на 5 відсотків менше, ніж заїхало.При цьому на виїзд з України прослідувало 71 647 порожніх автопотягів, що становить 47% відсотків від їхньої загальної кількості. Натомість частка порожніх на в’їзд в Україну складає лише 0,4 відсотки."Розуміємо причини дисбалансу: європейські міжнародні автоперевізники не ризикують рейсами до палаючої вогнями російського терору України. Тому офіційно звернулися до Укртрансбезпеки змінити алгоритми програмно-інформаційного комплексу електронної системи "Електронна черга перетину кордону". Зокрема, пропонуємо у випадку відсутності транспортних засобів в Є-черзі «Для вантажівок 7,5 тонн і більше» забезпечити прибуття до пункту пропуску УТРИЧІ більше на годину вантажівок з Є-черги «Для порожніх вантажівок 7,5 тонн». Ця пропозиція отримала також схвалення Ради автомобільних перевізників Волинської та Рівненської області АсМАП України", - наголошують на митниці.Зазначається, що станом на ранок 29 вересня у черзі на в’їзд в Україну з боку Дорогуська очікувало 150 вантажівок, на виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 3138 авто, з яких 1440 – порожні (без вантажів).Митний пост «Ягодин» працює в штатному режимі.

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