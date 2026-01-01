Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16
Сьогодні, 19:15
До кінця 2026 року Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16. Постачання відбудеться за прискореною процедурою.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Громадське.
За його словами, окрім домовленостей щодо самих літаків, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших країн-партнерів, зокрема Іспанії.
«Коли росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей», — наголосив президент.
Зеленський подякував уряду Бельгії та премʼєр-міністру країни Барту де Веверу за таку підтримку України у відповідь на російські атаки.
F-16 з Бельгії
Нагадаємо, що у грудні 2023 року Бельгія оголосила, що передасть 30 своїх винищувачів F-16 Україні. Країна погодилася передати Україні свої F-16, оскільки придбала собі винищувачі нового покоління F-35.
Перші літаки планували передати вже до кінця 2024 року. Міністерка оборони Людивін Дедондер запевняла, що це станеться «якнайшвидше».
Проте до цього часу Україна не отримувала ще жодного винищувача F-16 від Брюсселя. У Міністерстві оборони країни головною причиною називали затримку з постачанням нових F-35 до Бельгії. Країна хоче віддати старі F-16 тільки після того, як їх замінять новими літаками. А оскільки заміна відбудеться пізніше від очікуваного часу, передання Україні F-16 також відкладається.
Там також зазначали, що фіксованого терміну передання F-16 Україні ніколи не обіцяли.
Водночас у Бельгії запевнили, що в найближчі роки планують передати всі літаки цієї моделі на захист українського неба.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Громадське.
За його словами, окрім домовленостей щодо самих літаків, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших країн-партнерів, зокрема Іспанії.
«Коли росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей», — наголосив президент.
Зеленський подякував уряду Бельгії та премʼєр-міністру країни Барту де Веверу за таку підтримку України у відповідь на російські атаки.
F-16 з Бельгії
Нагадаємо, що у грудні 2023 року Бельгія оголосила, що передасть 30 своїх винищувачів F-16 Україні. Країна погодилася передати Україні свої F-16, оскільки придбала собі винищувачі нового покоління F-35.
Перші літаки планували передати вже до кінця 2024 року. Міністерка оборони Людивін Дедондер запевняла, що це станеться «якнайшвидше».
Проте до цього часу Україна не отримувала ще жодного винищувача F-16 від Брюсселя. У Міністерстві оборони країни головною причиною називали затримку з постачанням нових F-35 до Бельгії. Країна хоче віддати старі F-16 тільки після того, як їх замінять новими літаками. А оскільки заміна відбудеться пізніше від очікуваного часу, передання Україні F-16 також відкладається.
Там також зазначали, що фіксованого терміну передання F-16 Україні ніколи не обіцяли.
Водночас у Бельгії запевнили, що в найближчі роки планують передати всі літаки цієї моделі на захист українського неба.
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