Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16

Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16
До кінця 2026 року Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16. Постачання відбудеться за прискореною процедурою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Громадське.

За його словами, окрім домовленостей щодо самих літаків, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших країн-партнерів, зокрема Іспанії.

«Коли росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей», — наголосив президент.

Зеленський подякував уряду Бельгії та премʼєр-міністру країни Барту де Веверу за таку підтримку України у відповідь на російські атаки.

F-16 з Бельгії

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Бельгія оголосила, що передасть 30 своїх винищувачів F-16 Україні. Країна погодилася передати Україні свої F-16, оскільки придбала собі винищувачі нового покоління F-35.

Перші літаки планували передати вже до кінця 2024 року. Міністерка оборони Людивін Дедондер запевняла, що це станеться «якнайшвидше».

Проте до цього часу Україна не отримувала ще жодного винищувача F-16 від Брюсселя. У Міністерстві оборони країни головною причиною називали затримку з постачанням нових F-35 до Бельгії. Країна хоче віддати старі F-16 тільки після того, як їх замінять новими літаками. А оскільки заміна відбудеться пізніше від очікуваного часу, передання Україні F-16 також відкладається.

Там також зазначали, що фіксованого терміну передання F-16 Україні ніколи не обіцяли.

Водночас у Бельгії запевнили, що в найближчі роки планують передати всі літаки цієї моделі на захист українського неба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16
Сьогодні, 19:15
У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час
Сьогодні, 18:11
Через атаки Росії на Ягодині зменшилась кількість пропущених за добу вантажівок
Сьогодні, 17:06
На Волині водій авто збив 12-річну дівчинку
Сьогодні, 16:50
У Росії розбився військовий літак
Сьогодні, 16:16
Медіа
відео
1/8