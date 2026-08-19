Андрій Сибіга перепризначений міністром закордонних справ

Андрія Сибіги міністром закордонних справ. За – 266 депутатів.



Андрій Сибіга перед голосуванням за призначення виступив перед депутатами. Він сказав, що зараз – визначальний етап війни, де особливої ролі набуває дипломатія, пише



«Нічого важливішого за закінчення війни немає», – вважає урядовець.



Сибіга перерахував минулі досягнення міністерства, зокрема відкриття переговорних кластерів з ЄС.



«За минулий рік багато зроблено. Попри всі виклики, ми зберегли підтримку, розблокували 90 мільярдів євро, посилили тиск на Росію, створили спецтрибунал, суттєво розширили дипломатичну присутність у світі та міжнародних організаціях, відкрили перші кластери. Але допоки триває війна, жодні зусилля не можуть вважатися достатніми. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. Три ключові пріоритети: справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство», – сказав кандидат на посаду.



Сибіга сказав, що МЗС візьме курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Найперше – посилення України на полі бою і за столом переговорів.



«І тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки», – сказав він.



Найнагальніше – посилення ППО, зокрема від балістики. Хочуть максимально залучати союзників і забезпечити паритет і перевагу війська. Створять нову геополітичну ініціативу – Карпатську.



Другий пріоритет – вступ до ЄС та інтеграція з НАТО. Метою є відкриття усіх кластерів якомога швидше.



«Наступне. Продовольчий експорт у Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит, відновлюємо Шляхи Солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства», – сказав Андрій Сибіга.



Третій пріоритет – світове українство. Тут планують збереження звʼязків та ідентичності і захист прав українців за кордоном, посилення присутності та цифровізацію.



Андрій Сибіга – другий міністр закордонних справ України періоду повномасштабної війни. Після відставки попереднього складу він керував міністерство у статусі в.о.



Посади голів МЗС і міністерства оборони належать до квоти президента. Володимир Зеленський не робив подання протягом місяця, аж до повернення Верховної Ради з перерви в роботі 18 серпня.



Андрій Сибіга: біографія



Здобув освіту у Львівському державному університеті ім. I.Франка за спеціальністями «Правознавство» та «Міжнародні відносини».



У 1997 році почав кар'єру на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України.



З 1998 року – другий секретар, перший секретар з консульських питань Посольства України в Республіці Польща.



З грудня 2002 року – перший секретар міністерства закордонних справ України.



З 2003 року – в.о. начальника відділу, начальник відділу міністерства закордонних справ України.



З 2006 року – заступник директора департаменту – начальник відділу, заступник директора департаменту іністерства закордонних справ України.



З 2008 року – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща.



З 2012 року – в.о. директора, директор Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України.



З 2016 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці. 19 травня 2021 року звільнений із посади указом президента Володимира Зеленського.



Указом Президента України 31 травня 2021 року призначений заступником керівника Офісу Президента України.



2021-2024 заступник Керівника Офісу Президента України.



З 2024 року – перший заступник міністра закордонних справ України.



5 вересня 2024 року Андрія Сибігу призначено новим міністром закордонних справ України.



У 2025 році зберіг позицію в новому уряді прем'єрки Юлії Свириденко і був повторно призначений на посаду міністра закордонних справ України.



14 липня 2026 року Верховна Рада України проголосувала за відставку Кабінету міністрів України на чолі з Юлією Свириденко.



17 липня 2026 року Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада на засіданні 19 серпня проголосувала за призначенняміністром закордонних справ. За – 266 депутатів.Андрій Сибіга перед голосуванням за призначення виступив перед депутатами. Він сказав, що зараз – визначальний етап війни, де особливої ролі набуває дипломатія, пише LB.ua «Нічого важливішого за закінчення війни немає», – вважає урядовець.Сибіга перерахував минулі досягнення міністерства, зокрема відкриття переговорних кластерів з ЄС.«За минулий рік багато зроблено. Попри всі виклики, ми зберегли підтримку, розблокували 90 мільярдів євро, посилили тиск на Росію, створили спецтрибунал, суттєво розширили дипломатичну присутність у світі та міжнародних організаціях, відкрили перші кластери. Але допоки триває війна, жодні зусилля не можуть вважатися достатніми. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. Три ключові пріоритети: справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство», – сказав кандидат на посаду.Сибіга сказав, що МЗС візьме курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Найперше – посилення України на полі бою і за столом переговорів.«І тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки», – сказав він.Найнагальніше – посилення ППО, зокрема від балістики. Хочуть максимально залучати союзників і забезпечити паритет і перевагу війська. Створять нову геополітичну ініціативу – Карпатську.Другий пріоритет – вступ до ЄС та інтеграція з НАТО. Метою є відкриття усіх кластерів якомога швидше.«Наступне. Продовольчий експорт у Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит, відновлюємо Шляхи Солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства», – сказав Андрій Сибіга.Третій пріоритет – світове українство. Тут планують збереження звʼязків та ідентичності і захист прав українців за кордоном, посилення присутності та цифровізацію.Андрій Сибіга – другий міністр закордонних справ України періоду повномасштабної війни. Після відставки попереднього складу він керував міністерство у статусі в.о.Посади голів МЗС і міністерства оборони належать до квоти президента. Володимир Зеленський не робив подання протягом місяця, аж до повернення Верховної Ради з перерви в роботі 18 серпня.Здобув освіту у Львівському державному університеті ім. I.Франка за спеціальністями «Правознавство» та «Міжнародні відносини».У 1997 році почав кар'єру на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України.З 1998 року – другий секретар, перший секретар з консульських питань Посольства України в Республіці Польща.З грудня 2002 року – перший секретар міністерства закордонних справ України.З 2003 року – в.о. начальника відділу, начальник відділу міністерства закордонних справ України.З 2006 року – заступник директора департаменту – начальник відділу, заступник директора департаменту іністерства закордонних справ України.З 2008 року – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща.З 2012 року – в.о. директора, директор Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України.З 2016 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці. 19 травня 2021 року звільнений із посади указом президентаУказом Президента України 31 травня 2021 року призначений заступником керівника Офісу Президента України.2021-2024 заступник Керівника Офісу Президента України.З 2024 року – перший заступник міністра закордонних справ України.5 вересня 2024 року Андрія Сибігу призначено новим міністром закордонних справ України.У 2025 році зберіг позицію в новому уряді прем'єрки Юлії Свириденко і був повторно призначений на посаду міністра закордонних справ України.14 липня 2026 року Верховна Рада України проголосувала за відставку Кабінету міністрів України на чолі з Юлією Свириденко.17 липня 2026 року Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України.

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