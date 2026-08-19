Євгеній Хмара звільнений з військової служби

Євгеній Хмара звільнений з військової служби
Євгеній Хмара заявив, що звільнений з військової служби. Про це він заявив, відповідаючи на питання депутатів у Верховній Раді, інформує LB.ua.

"Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно да Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", стаття 26 – за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", – пояснив кандидат у міністри оборони.

Нагадаємо, що у Києві біля будівлі Верховної Ради близько пів сотні людей вийшли на акцію протесту із закликом до депутатів не голосувати за призначення Євгенія Хмари міністром оборони.

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Теги: Хмара
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