Євгеній Хмара звільнений з військової служби

Євгеній Хмара заявив, що звільнений з військової служби. Про це він заявив, відповідаючи на питання депутатів у Верховній Раді, інформує



"Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно да Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", стаття 26 – за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", – пояснив кандидат у міністри оборони.



Нагадаємо, що у Києві біля будівлі Верховної Ради близько

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! заявив, що звільнений з військової служби. Про це він заявив, відповідаючи на питання депутатів у Верховній Раді, інформує LB.ua "Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно да Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", стаття 26 – за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", – пояснив кандидат у міністри оборони.Нагадаємо, що у Києві біля будівлі Верховної Ради близько пів сотні людей вийшли на акцію протесту із закликом до депутатів не голосувати за призначення Євгенія Хмари міністром оборони.

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