У центрі Луцька частково обмежать рух транспорту





Спортивна подія відбудеться 23—24 серпня, повідомляють у міськраді.



Рух проспектом Волі перекриють у неділю, 23 серпня, на ділянці від вул. Паркової до вул. Старобульварної. Обмеження діятимуть з 12:00 до 19:00. Об’їхати цю частину дороги можна буде по вулиці Глушець.



24 серпня всеукраїнські змагання відбуватимуться у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Там вони триватимуть з 9:00 до 13:00.

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