У центрі Луцька частково обмежать рух транспорту
Сьогодні, 14:48
Через Всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат «Гонка майбутніх чемпіонів: Lutsk City Biathlon», рух проспектом Волі частково обмежать, пише misto.media.
Спортивна подія відбудеться 23—24 серпня, повідомляють у міськраді.
Рух проспектом Волі перекриють у неділю, 23 серпня, на ділянці від вул. Паркової до вул. Старобульварної. Обмеження діятимуть з 12:00 до 19:00. Об’їхати цю частину дороги можна буде по вулиці Глушець.
24 серпня всеукраїнські змагання відбуватимуться у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Там вони триватимуть з 9:00 до 13:00.
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Спортивна подія відбудеться 23—24 серпня, повідомляють у міськраді.
Рух проспектом Волі перекриють у неділю, 23 серпня, на ділянці від вул. Паркової до вул. Старобульварної. Обмеження діятимуть з 12:00 до 19:00. Об’їхати цю частину дороги можна буде по вулиці Глушець.
24 серпня всеукраїнські змагання відбуватимуться у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Там вони триватимуть з 9:00 до 13:00.
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