Ще три камери автофіксації порушень ПДР встановлять на Волині: де саме
Сьогодні, 15:02
З 20 серпня на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР на автомобільних дорогах. З них — три на Волині.
Про це 19 серпня Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Волині Анастасія Кідрук.
З її слів, камери автофіксації пройшли тестові перевірки та працюватимуть цілодобово.
Прилади фіксуватимуть швидкість, де є обмеження руху 50 км/год, на таких ділянках доріг:
72 км+938 автодороги Р-15 (у напрямку м. Володимир)
155 км+608 автодороги М-19 (у напрямку с. Підгайці)
154 км+741 автодороги М-19 (у напрямку с. Прилуцьке)
Які порушення фіксує «КАСКАД»
Згідно з інформацією «Українських системних інновацій», комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) — це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує такі порушення:
порушення водіями швидкісного режиму руху;
контроль проїзду по смузі громадського транспорту;
порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;
виїзд на смугу зустрічного руху;
порушення правил рядності і дорожньої розмітки;
порушення правил паркування;
поліцейське панорамне відеоспостереження;
ненадання переваги пішоходу на пішохідному переході.
За національним стандартом камера має право на похибку +-3 км/год.
Штраф за перевищення швидкісного режиму від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень. Розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки — 510 гривень.
Що відомо про камери автофіксації швидкості та порушень ПДР на дорогах Волині
У 2022-му роботу камер автофіксації порушень ПДР призупинили після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наприкінці квітня на дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.
У жовтні 2023-го на автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс «КАСКАД» розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного. У листопаді 2023-го камери також з'явилися в селі Жидичин і на трасі Луцьк — Володимир у селі Затурці.
З 1 січня 2024-го запрацювала друга камера фіксації швидкості в селі Струмівка Луцького району. «КАСКАД» на трасі Устилуг — Луцьк — Рівне в селі Дерно Луцького району встановили в грудні 2024 року.
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Про це 19 серпня Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Волині Анастасія Кідрук.
З її слів, камери автофіксації пройшли тестові перевірки та працюватимуть цілодобово.
Прилади фіксуватимуть швидкість, де є обмеження руху 50 км/год, на таких ділянках доріг:
72 км+938 автодороги Р-15 (у напрямку м. Володимир)
155 км+608 автодороги М-19 (у напрямку с. Підгайці)
154 км+741 автодороги М-19 (у напрямку с. Прилуцьке)
Які порушення фіксує «КАСКАД»
Згідно з інформацією «Українських системних інновацій», комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) — це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує такі порушення:
порушення водіями швидкісного режиму руху;
контроль проїзду по смузі громадського транспорту;
порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;
виїзд на смугу зустрічного руху;
порушення правил рядності і дорожньої розмітки;
порушення правил паркування;
поліцейське панорамне відеоспостереження;
ненадання переваги пішоходу на пішохідному переході.
За національним стандартом камера має право на похибку +-3 км/год.
Штраф за перевищення швидкісного режиму від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень. Розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки — 510 гривень.
Що відомо про камери автофіксації швидкості та порушень ПДР на дорогах Волині
У 2022-му роботу камер автофіксації порушень ПДР призупинили після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наприкінці квітня на дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.
У жовтні 2023-го на автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс «КАСКАД» розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного. У листопаді 2023-го камери також з'явилися в селі Жидичин і на трасі Луцьк — Володимир у селі Затурці.
З 1 січня 2024-го запрацювала друга камера фіксації швидкості в селі Струмівка Луцького району. «КАСКАД» на трасі Устилуг — Луцьк — Рівне в селі Дерно Луцького району встановили в грудні 2024 року.
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