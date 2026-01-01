Ще три камери автофіксації порушень ПДР встановлять на Волині: де саме





Про це 19 серпня Анастасія Кідрук.



З її слів, камери автофіксації пройшли тестові перевірки та працюватимуть цілодобово.



Прилади фіксуватимуть швидкість, де є обмеження руху 50 км/год, на таких ділянках доріг:



72 км+938 автодороги Р-15 (у напрямку м. Володимир)



155 км+608 автодороги М-19 (у напрямку с. Підгайці)



154 км+741 автодороги М-19 (у напрямку с. Прилуцьке)



Які порушення фіксує «КАСКАД»



Згідно з інформацією «Українських системних інновацій», комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) — це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує такі порушення:



порушення водіями швидкісного режиму руху;



контроль проїзду по смузі громадського транспорту;



порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;



виїзд на смугу зустрічного руху;



порушення правил рядності і дорожньої розмітки;



порушення правил паркування;



поліцейське панорамне відеоспостереження;



ненадання переваги пішоходу на пішохідному переході.



За національним стандартом камера має право на похибку +-3 км/год.



Штраф за перевищення швидкісного режиму від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень. Розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки — 510 гривень.



Що відомо про камери автофіксації швидкості та порушень ПДР на дорогах Волині



У 2022-му роботу камер автофіксації порушень ПДР призупинили після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наприкінці квітня на дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.



У жовтні 2023-го на автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс «КАСКАД» розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного. У листопаді 2023-го камери також з'явилися в селі Жидичин і на трасі Луцьк — Володимир у селі Затурці.



З 1 січня 2024-го запрацювала друга камера фіксації швидкості в селі Струмівка Луцького району. «КАСКАД» на трасі Устилуг — Луцьк — Рівне в селі Дерно Луцького району встановили в грудні 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 20 серпня на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР на автомобільних дорогах. З них — три на Волині.Про це 19 серпня Суспільному розповіла речниця патрульної поліції ВолиніЗ її слів, камери автофіксації пройшли тестові перевірки та працюватимуть цілодобово.Прилади фіксуватимуть швидкість, де є обмеження руху 50 км/год, на таких ділянках доріг:72 км+938 автодороги Р-15 (у напрямку м. Володимир)155 км+608 автодороги М-19 (у напрямку с. Підгайці)154 км+741 автодороги М-19 (у напрямку с. Прилуцьке)Згідно з інформацією «Українських системних інновацій», комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) — це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує такі порушення:порушення водіями швидкісного режиму руху;контроль проїзду по смузі громадського транспорту;порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;виїзд на смугу зустрічного руху;порушення правил рядності і дорожньої розмітки;порушення правил паркування;поліцейське панорамне відеоспостереження;ненадання переваги пішоходу на пішохідному переході.За національним стандартом камера має право на похибку +-3 км/год.Штраф за перевищення швидкісного режиму від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень. Розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки — 510 гривень.У 2022-му роботу камер автофіксації порушень ПДР призупинили після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наприкінці квітня на дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.У жовтні 2023-го на автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс «КАСКАД» розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного. У листопаді 2023-го камери також з'явилися в селі Жидичин і на трасі Луцьк — Володимир у селі Затурці.З 1 січня 2024-го запрацювала друга камера фіксації швидкості в селі Струмівка Луцького району. «КАСКАД» на трасі Устилуг — Луцьк — Рівне в селі Дерно Луцького району встановили в грудні 2024 року.

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