Волинянин переправив через прикордонні райони Рівненщини 17 чоловіків

Організував незаконне переправлення через кордон 17 чоловіків: слідчі Рівненщини повідомили про підозру волинянину.Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.Вартість «послуг» для кожного клієнта була різною. Загалом фігурант розраховував заробити близько 71 тисячі доларів США та 13 тисяч євро. За скоєне 26 річному жителю Волинської області загрожує до 9 років позбавлення волі.Оперативниками міграційної поліції встановили, що зловмисник з березня 2025 року по березень 2026 року через месенджер підшуковував «клієнтів» з різних регіонів України. За гроші організовував їхнє незаконне переправлення через державний кордон: забезпечував перевезення, об’їзд КПП та інструктував щодо подальших дій.Загалом він організував незаконне переправлення 17 чоловіків. Усіх «клієнтів» правоохоронці викрили під час спроб перетину державного кордону.До протиправної діяльності молодик залучав спільників, які безпосередньо здійснювали перевезення. Матеріали кримінальних проваджень стосовно кількох учасників схеми вже перебувають на розгляді суду.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене повторно, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).Оскільки підозрюваний наразі перебуває на території Республіки Польща, письмове повідомлення про підозру в установленому законом порядку вручили його близькій родичці.Крім того, волинські правоохоронці вже оголосили молодика в міжнародний розшук за вчинення іншого злочину.Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, а також перевіряють фігуранта на причетність до інших епізодів незаконного переправлення осіб через державний кордон.Злочинну діяльність задокументували слідчі слідчого управління поліції Рівненщини спільно зі співробітниками СБУ в Рівненській області, оперативниками міграційної поліції та прикордонниками за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.