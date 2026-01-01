З російського полону повернулися четверо волинян. ФОТО





Про це повідомив ТВО начальника Волинської ОВА Роман Романюк.



Додому повертаються:



Петро Брилюк, 1970 року народження, житель селища Ратне Ковельського району;

Костянтин Зінін, 1972 року народження, уродженець Луцька;

Володимир Мельник, 1977 року народження, житель села Іваномисль Камінь-Каширського району;

Олег Пуха, 1978 року народження, уродженець села Млинок Зарічненського району Рівненської області, житель Луцька.

Серед звільнених військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.



Як зазначив Роман Романюк, звільнені захищали Україну, зокрема на Маріупольському, Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.



Багато захисників повертаються з пораненнями та серйозними захворюваннями.



«За кожним звільненим — родина, яка чекала на зустріч, та історія боротьби й незламності», — зазначив ТВО начальника Волинської ОВА.



Водночас Україна продовжує працювати над поверненням усіх захисників, які досі перебувають у російському полоні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час чергового обміну з російського полону звільнили чотирьох жителів Волині.Про це повідомив ТВО начальника Волинської ОВАСеред звільнених військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.Як зазначив Роман Романюк, звільнені захищали Україну, зокрема на Маріупольському, Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.Багато захисників повертаються з пораненнями та серйозними захворюваннями.«За кожним звільненим — родина, яка чекала на зустріч, та історія боротьби й незламності», — зазначив ТВО начальника Волинської ОВА.Водночас Україна продовжує працювати над поверненням усіх захисників, які досі перебувають у російському полоні.

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