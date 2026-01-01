Обмін полоненими: з неволі в Україну повернулися 103 захисники
Сьогодні, 16:00
Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 103 українські військові.
Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Це захисники з Військово-морських сил, ТрО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.
У Координаційному штабі зазначили, що це перший етап обміну, і висловили вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації.
Серед звільнених — воїни, які захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.
Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого — 59 років.
Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати.
Нагадаємо, що під час чергового обміну з російського полону звільнили чотирьох жителів Волині.
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Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Це захисники з Військово-морських сил, ТрО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.
У Координаційному штабі зазначили, що це перший етап обміну, і висловили вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації.
Серед звільнених — воїни, які захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.
Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого — 59 років.
Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати.
Нагадаємо, що під час чергового обміну з російського полону звільнили чотирьох жителів Волині.
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