Обмін полоненими: з неволі в Україну повернулися 103 захисники

Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 103 українські військові.Про це повідомили президент Українита Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.Це захисники з Військово-морських сил, ТрО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.У Координаційному штабі зазначили, що це перший етап обміну, і висловили вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації.Серед звільнених — воїни, які захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого — 59 років.Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати.Нагадаємо, що