Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони

Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони
Верховна Рада на засіданні 19 серпня призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. «За» віддали голоси 312 народних депутатів, пише LB.ua.

Представлення кандидата на посаду проводила представниця президента у ВР Галина Михайлюк. Опозиція вимагала, аби це робив глава країни.

Михайлюк охарактеризувала Євгенія Хмару як досвідченого бойового спеціаліста контртерористичних операцій і безпілотних технологій із профільним навчанням в Україні і за кордоном.

«Брав участь у багатьох визвольних операціях протягом повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зокрема, визволенні Київської області, бойових завданнях у Донецькій області і спецоперації з визволення острова Зміїний. Розпочав службу в загоні спецпризначення "Омега". З 2011 року служив у спецпідрозділі СБУ "Альфа", а з 23-го року очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ», – сказала Михайлюк.

Євгеній Хмара у виступі перед голосуванням зазначив, що Україна знає про подальші кроки Росії, плани мобілізації і стратегії на осінь і зиму. Він сказав, що робитимуть все, щоб зменшити потенціал ворога і примусити його до миру. Тому важлива синергія всіх рівнів.

«Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська. Нашими технологічними і симетричними рішеннями. В першу чергу – постійним оновленням та ефективним застосуванням технологій. Ми стерли дистанції: для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру», – сказав він.

Цілями є ОПК, воєнна логістика, паливна інфраструктура і вся економічна база війни ворога. Перевагу на фронті здобуватимуть завдяки професійності командирів і підготовці воїнів.

Три рівноцінних пріоритети:

Фронт і посилення війська. Тут Хмара назвав перехоплення стратегічної ініціативи на землі і морі, в повітрі, інформаційному просторі, вчасні постачання зброї, яка дає результат і працює на фронт, а не чиїсь інтереси, наступні дипстрайки і мідлстрайки.
Люди. Найголовніше – життя і здоров'я воїнів. Розвиток технологій для зведення ризиків до мінімуму. Спілкування з військовими, зокрема пораненими.

Розвиток оборонної промисловості. ОПК – основа сили сьогодні і безпеки на роки вперед, планують його розвивати і нарощувати.
Міноборони залишалося без повноцінного керівника з 14 липня, коли парламентарі відправили у відставку уряд Юлії Свириденко. 16 серпня нардепи призначили міністрів, подання яких залежить від голови уряду. Подання міністра оборони і міністра закордонних справ від президента не було. Володимир Зеленський сказав, що поки що МО в статусі в.о. керуватиме Євгеній Хмара – виконувач обов'язків голови СБУ і керівник ЦСО «А» – ефективного підрозділу, який бореться з окупантами і, зокрема, проводить дипстрайки. 17 липня Кабмін затвердив його на посаді.

Водночас за вимогою закону бути міністром оборони України має право лише цивільна особа. Хмару звільнили з військової служби перед призначенням.

Увесь період після звільнення попереднього міністра оборони Михайла Федорова в різних містах України збиралися протести. Сам ексміністр сказав, що чекатиме до повернення Верховної Ради з перерви, а вже потім ухвалюватиме кар'єрні рішення, оскільки чіткого «ні» від президента про можливість перепризначення він не чув. 18 серпня, в день повернення нардепів до пленарної роботи, Володимир Зеленський вніс кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ: Євгенія Хмари і Андрія Сибіги.

Євгеній Хмара: біографія

Євгеній Хмара з весни 2023 року керував Центром спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Того ж року отримав звання бригадного генерала, а наступного року став генерал-майором. Керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний.

З серпня 2025-го керував Центром спеціальних операцій «А» СБУ, який є одним з найефективніших підрозділів з ураження ворога.

З 5 січня був тимчасовим в.о. голови СБУ.

Нагороджений орденом Данила Галицького (21 березня 2019) – за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.

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Теги: Хмара, міністр оборони
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