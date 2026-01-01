Пішов з дому та не повернувся: на Волині зник безвісти чоловік
Сьогодні, 16:23
У суботу, 15 серпня, Денисюк Володимир Петрович пішов з дому та не повернувся. На даний час його місцезнаходження невідоме.
Про це повідомляють у Старовижівській громаді.
"Якщо хтось бачив Володимира або має будь-яку інформацію про його місцезнаходження, просимо повідомити за телефоном: 0984694019.
Будемо вдячні за будь-яку інформацію", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у Старовижівській громаді.
"Якщо хтось бачив Володимира або має будь-яку інформацію про його місцезнаходження, просимо повідомити за телефоном: 0984694019.
Будемо вдячні за будь-яку інформацію", - йдеться в повідомленні.
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