Пішов з дому та не повернувся: на Волині зник безвісти чоловік

Пішов з дому та не повернувся: на Волині зник безвісти чоловік
У суботу, 15 серпня, Денисюк Володимир Петрович пішов з дому та не повернувся. На даний час його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляють у Старовижівській громаді.

"Якщо хтось бачив Володимира або має будь-яку інформацію про його місцезнаходження, просимо повідомити за телефоном: 0984694019.

Будемо вдячні за будь-яку інформацію", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, розшук
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