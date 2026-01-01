Пішов з дому та не повернувся: на Волині зник безвісти чоловік

Денисюк Володимир Петрович пішов з дому та не повернувся. На даний час його місцезнаходження невідоме.



Про це повідомляють у Старовижівській громаді.



"Якщо хтось бачив Володимира або має будь-яку інформацію про його місцезнаходження, просимо повідомити за телефоном: 0984694019.



Будемо вдячні за будь-яку інформацію", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 15 серпня,пішов з дому та не повернувся. На даний час його місцезнаходження невідоме.Про це повідомляють у Старовижівській громаді."Якщо хтось бачив Володимира або має будь-яку інформацію про його місцезнаходження, просимо повідомити за телефоном: 0984694019.Будемо вдячні за будь-яку інформацію", - йдеться в повідомленні.

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