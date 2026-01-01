Лікаря з Рівного, який загинув у навчальному центрі, мобілізували через три дні після втрати бронювання

Дмитра Сисонюка, який загинув після падіння з п’ятого поверху навчального центру, мобілізували через три дні після того, як його лікарня втратила статус критично важливої, а він — бронювання.



Це випливає з відповіді Рівненського обласного ТЦК та СП на запит



Так, до районного ТЦК Сисонюка доставила група оповіщення спільно з поліційним офіцером громади. 27 липня його призвали, водночас до 24 липня він був заброньований за Рівненською обласною дитячою лікарнею, де працював.



Лікарня втратила статус критично важливої установи 24 липня, тому її заброньовані працівники, зокрема Сисонюк, втратили право на бронювання, кажуть в обласному ТЦК.



«На момент призову на військову службу під час мобілізації громадянин Сисонюк не мав статусу заброньованого», — йдеться у відповіді на наш запит.



27 липня Сисонюк пройшов військово-лікарську комісію при 4-му відділі Рівненського районного ТЦК та СП. За результатами ВЛК його визнали придатним до військової служби у тилу — у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах, а також підрозділах зв’язку й охорони.



Після цього Сисонюка направили для проходження служби до Української військово-медичної академії.



hromadske надіслало запит до Рівненської обласної дитячої лікарні, щоб дізнатись, чому заклад втратив статус критичного, і скількох працівників було мобілізовано після цього.



Що відомо про загибель Дмитра Сисонюка



43-річний Дмитро Сисонюк працював дитячим анестезіологом у Рівному. 1 серпня, вже після мобілізації, його шпиталізували з тяжкими травмами після падіння з п’ятого поверху будівлі навчального центру на Вінниччині. 5 серпня він помер у лікарні.



Ситуацію з його призовом та обставинами загибелі взяв на контроль уповноважений Верховної Ради з прав людини. Представництво омбудсмана запросило в ТЦК та Військової служби правопорядку документи про порядок призову Сисонюка, його направлення до місця служби, умови проходження служби та події, які безпосередньо передували загибелі.



А до Офісу генпрокурора направили лист щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом протиправного заподіяння смерті Дмитру Сисонюку, а також щодо ймовірного перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень. Ідеться про ознаки кримінальних правопорушень за статтями 115 та 426-1 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівненського дитячого анестезіолога, який загинув після падіння з п’ятого поверху навчального центру, мобілізували через три дні після того, як його лікарня втратила статус критично важливої, а він — бронювання.Це випливає з відповіді Рівненського обласного ТЦК та СП на запит hromadske Так, до районного ТЦК Сисонюка доставила група оповіщення спільно з поліційним офіцером громади. 27 липня його призвали, водночас до 24 липня він був заброньований за Рівненською обласною дитячою лікарнею, де працював.Лікарня втратила статус критично важливої установи 24 липня, тому її заброньовані працівники, зокрема Сисонюк, втратили право на бронювання, кажуть в обласному ТЦК.«На момент призову на військову службу під час мобілізації громадянин Сисонюк не мав статусу заброньованого», — йдеться у відповіді на наш запит.27 липня Сисонюк пройшов військово-лікарську комісію при 4-му відділі Рівненського районного ТЦК та СП. За результатами ВЛК його визнали придатним до військової служби у тилу — у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах, а також підрозділах зв’язку й охорони.Після цього Сисонюка направили для проходження служби до Української військово-медичної академії.hromadske надіслало запит до Рівненської обласної дитячої лікарні, щоб дізнатись, чому заклад втратив статус критичного, і скількох працівників було мобілізовано після цього.43-річний Дмитро Сисонюк працював дитячим анестезіологом у Рівному. 1 серпня, вже після мобілізації, його шпиталізували з тяжкими травмами після падіння з п’ятого поверху будівлі навчального центру на Вінниччині. 5 серпня він помер у лікарні.Ситуацію з його призовом та обставинами загибелі взяв на контроль уповноважений Верховної Ради з прав людини. Представництво омбудсмана запросило в ТЦК та Військової служби правопорядку документи про порядок призову Сисонюка, його направлення до місця служби, умови проходження служби та події, які безпосередньо передували загибелі.А до Офісу генпрокурора направили лист щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом протиправного заподіяння смерті Дмитру Сисонюку, а також щодо ймовірного перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень. Ідеться про ознаки кримінальних правопорушень за статтями 115 та 426-1 Кримінального кодексу України.

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