У Луцьку підвищать тарифи на опалення та гарячу воду





Вартість гарячої води пропонують встановити на рівні 212,18 грн/м³ для населення і близько 277 грн/м³ для юридичних осіб, пише



У той же час через мораторій на підняття тарифів під час війни суми в квитанціях для населення не зміняться.



У підприємстві зазначили, що тарифи переглядають щороку, аби визначити економічно обґрунтовану вартість послуг. На розрахунки вплинули зростання витрат на ремонти й модернізацію обладнання, оплату праці, матеріали та розподіл природного газу. У той же час витрати на електроенергію зменшилися завдяки більшому використанню власної енергії, яку виробляють когенераційні установки.



Якими можуть стати тарифи



Для населення тариф на тепло зросте приблизно на 12%, залежно від його складових:



плата за спожите тепло (змінна частина) майже не зміниться — зросте лише на 1,6–3,1%;



плата за обслуговування тепломереж (постійна частина) збільшиться на 24,3–25,1%.



Новий розрахунковий тариф на гарячу воду для людей пропонують встановити на рівні 212,18 грн/м³ з ПДВ.



Для юридичних осіб (шкіл, лікарень та підприємств), на яких мораторій не поширюється, ціни зростуть і на опалення, і на гарячу воду. Вартість кубометра води для них збільшиться в середньому на 9–9,5%.



Згідно з проєктом, середньозважені тарифи на гарячу воду будуть такими (з ПДВ):



для бюджетних установ — 276,97 грн/м³ (було 254,05 грн);



для бізнесу та інших споживачів — 277,12 грн/м³ (було 253,15 грн).



Вартість опалення для цих категорій також зміниться залежно від технічної схеми постачання. Наприклад, для бюджетних установ за базовою схемою Т1 (напряму) проєктний тариф становить 4 362,02 грн/Гкал, а за схемою Т2 (через центральный тепловой пункт) — 4 601,51 грн/Гкал з ПДВ.



Як подати зауваження та пропозиції



Зауваження та пропозиції до проєктів тарифів можна подати до ДКП «Луцьктепло» протягом 10 днів від дати оприлюднення оголошення — з 18 серпня 2026 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із жовтня 2026 року ДКП «Луцьктепло» планує підвищення тарифів на теплову енергію для бюджетних та інших організацій орієнтовно на 4%, для населення — на 12%.Вартість гарячої води пропонують встановити на рівні 212,18 грн/м³ для населення і близько 277 грн/м³ для юридичних осіб, пише misto.media У той же час через мораторій на підняття тарифів під час війни суми в квитанціях для населення не зміняться.У підприємстві зазначили, що тарифи переглядають щороку, аби визначити економічно обґрунтовану вартість послуг. На розрахунки вплинули зростання витрат на ремонти й модернізацію обладнання, оплату праці, матеріали та розподіл природного газу. У той же час витрати на електроенергію зменшилися завдяки більшому використанню власної енергії, яку виробляють когенераційні установки.Для населення тариф на тепло зросте приблизно на 12%, залежно від його складових:плата за спожите тепло (змінна частина) майже не зміниться — зросте лише на 1,6–3,1%;плата за обслуговування тепломереж (постійна частина) збільшиться на 24,3–25,1%.Новий розрахунковий тариф на гарячу воду для людей пропонують встановити на рівні 212,18 грн/м³ з ПДВ.Для юридичних осіб (шкіл, лікарень та підприємств), на яких мораторій не поширюється, ціни зростуть і на опалення, і на гарячу воду. Вартість кубометра води для них збільшиться в середньому на 9–9,5%.Згідно з проєктом, середньозважені тарифи на гарячу воду будуть такими (з ПДВ):для бюджетних установ — 276,97 грн/м³ (було 254,05 грн);для бізнесу та інших споживачів — 277,12 грн/м³ (було 253,15 грн).Вартість опалення для цих категорій також зміниться залежно від технічної схеми постачання. Наприклад, для бюджетних установ за базовою схемою Т1 (напряму) проєктний тариф становить 4 362,02 грн/Гкал, а за схемою Т2 (через центральный тепловой пункт) — 4 601,51 грн/Гкал з ПДВ.Зауваження та пропозиції до проєктів тарифів можна подати до ДКП «Луцьктепло» протягом 10 днів від дати оприлюднення оголошення — з 18 серпня 2026 року.

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