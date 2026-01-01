У Луцьку підвищать тарифи на опалення та гарячу воду

У Луцьку підвищать тарифи на опалення та гарячу воду
Із жовтня 2026 року ДКП «Луцьктепло» планує підвищення тарифів на теплову енергію для бюджетних та інших організацій орієнтовно на 4%, для населення — на 12%.

Вартість гарячої води пропонують встановити на рівні 212,18 грн/м³ для населення і близько 277 грн/м³ для юридичних осіб, пише misto.media.

У той же час через мораторій на підняття тарифів під час війни суми в квитанціях для населення не зміняться.

У підприємстві зазначили, що тарифи переглядають щороку, аби визначити економічно обґрунтовану вартість послуг. На розрахунки вплинули зростання витрат на ремонти й модернізацію обладнання, оплату праці, матеріали та розподіл природного газу. У той же час витрати на електроенергію зменшилися завдяки більшому використанню власної енергії, яку виробляють когенераційні установки.

Якими можуть стати тарифи

Для населення тариф на тепло зросте приблизно на 12%, залежно від його складових:

плата за спожите тепло (змінна частина) майже не зміниться — зросте лише на 1,6–3,1%;

плата за обслуговування тепломереж (постійна частина) збільшиться на 24,3–25,1%.

Новий розрахунковий тариф на гарячу воду для людей пропонують встановити на рівні 212,18 грн/м³ з ПДВ.

Для юридичних осіб (шкіл, лікарень та підприємств), на яких мораторій не поширюється, ціни зростуть і на опалення, і на гарячу воду. Вартість кубометра води для них збільшиться в середньому на 9–9,5%.

Згідно з проєктом, середньозважені тарифи на гарячу воду будуть такими (з ПДВ):

для бюджетних установ — 276,97 грн/м³ (було 254,05 грн);

для бізнесу та інших споживачів — 277,12 грн/м³ (було 253,15 грн).

Вартість опалення для цих категорій також зміниться залежно від технічної схеми постачання. Наприклад, для бюджетних установ за базовою схемою Т1 (напряму) проєктний тариф становить 4 362,02 грн/Гкал, а за схемою Т2 (через центральный тепловой пункт) — 4 601,51 грн/Гкал з ПДВ.

Як подати зауваження та пропозиції

Зауваження та пропозиції до проєктів тарифів можна подати до ДКП «Луцьктепло» протягом 10 днів від дати оприлюднення оголошення — з 18 серпня 2026 року.

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Теги: Луцьк, опалення, тарифи
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