Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 20 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 20 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 20 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 20 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.
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