У день свого народження загинув воїн з Волині Ігор Хомич

Скорботний серпень у Ковельській громаді. Серце ще одного мужнього Захисника перестало битися за Україну. У день свого народження загинув сержант, командир відділення — командир машини 4-го батальйону морської піхоти військової частини А4935(13.08.1977 р.н.)."Його життя обірвалося 13 серпня 2026 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.Прощатися з Ігорем Хомичем будемо у четвер, 20 серпня, за наступним порядком:13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;14:00 – служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці (с. Білин).Останнім місцем спочинку воїна стане кладовище в селі Білин", - йдеться в повідомленні.