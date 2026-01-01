У день свого народження загинув воїн з Волині Ігор Хомич
Сьогодні, 18:07
Скорботний серпень у Ковельській громаді. Серце ще одного мужнього Захисника перестало битися за Україну. У день свого народження загинув сержант, командир відділення — командир машини 4-го батальйону морської піхоти військової частини А4935 Хомич Ігор Володимирович (13.08.1977 р.н.).
"Його життя обірвалося 13 серпня 2026 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.
Прощатися з Ігорем Хомичем будемо у четвер, 20 серпня, за наступним порядком:
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;
14:00 – служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці (с. Білин).
Останнім місцем спочинку воїна стане кладовище в селі Білин", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"Його життя обірвалося 13 серпня 2026 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.
Прощатися з Ігорем Хомичем будемо у четвер, 20 серпня, за наступним порядком:
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;
14:00 – служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці (с. Білин).
Останнім місцем спочинку воїна стане кладовище в селі Білин", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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