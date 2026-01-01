Росіяни поцілили реактивними дронами у будівлю поліції в Житомирі

Росіяни поцілили реактивними дронами у будівлю поліції в Житомирі
Житомир Росія атакувала реактивними дронами.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

"Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.

Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці"., - зазначив очільник ОВА.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Житомир, атака
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