Росіяни поцілили реактивними дронами у будівлю поліції в Житомирі





Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.



"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.



На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.



Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.



"Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.



Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці"., - зазначив очільник ОВА.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житомир Росія атакувала реактивними дронами.Про це повідомив голова ОВА"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється."Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці"., - зазначив очільник ОВА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію