Росіяни поцілили реактивними дронами у будівлю поліції в Житомирі
Сьогодні, 16:46
Житомир Росія атакувала реактивними дронами.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.
"Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.
Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці"., - зазначив очільник ОВА.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.
"Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.
Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці"., - зазначив очільник ОВА.
Головне фото - ілюстративне.
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