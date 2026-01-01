Шість тисяч волинян подали заявки на отримання «Пакунку школяра». ВІДЕО





Про це розповіла Леся Неклеса.



З її слів, державна програма «Пакунок школяра» діє другий рік. Право на отримання одноразової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень мають діти, які підуть у перший клас на підконтрольних Україні територіях. Подавати зазначену заяву можна до 1 листопада 2026 року.



«Форма подання заяви є у двох варіантах, тобто через сервісний центр Пенсійного фонду України в будь-якому територіальному органі і другий вид подання через додаток «Дія». Протягом 10 днів іде фінансування на зазначені на зазначені потреби для першачків» — говорить Леся Неклеса.



Для оформлення державної допомоги у сервісних центрах Пенсійного фонду потрібно написати заяву, принести документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та реквізити банківського рахунку.



Мама майбутньої школярки Оксана Труш оформила заявку на отримання державної програми «Пакунок школяра» через портал «ДІЯ».



«Орієнтовно протягом доби уже мені її погодили, запропонували відкрити картку, я відкрила картку для виплат і теж протягом доби гроші мені зарахувалися», — розповідає Оксана Труш.



З її слів, за отримані кошти можна придбати шкільне приладдя та канцелярські товари, книги, дитячий одяг та взуття.



«Я хочу дуже кольорові олівці, тому що я дуже гарно малюю і ще я хочу рюкзак фіолетового і чорного кольорві з героями з мультика», — говорить майбутня першокласниця Аліса Труш.



Зі слів начальниці головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, цього року в області мають піти до першого класу орієнтовно 10 тисяч дітей, таку ж кількість заяв очікують від батьків на отримання державної допомоги «Пакунок школяра».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 19 серпня понад 700 волинян подали заявки у сервісні центри Пенсійного фонду України для отримання «Пакунку школяра», понад 5300 тисяч заяв оформили через портал «Дія».Про це розповіла Суспільному начальниця головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіЗ її слів, державна програма «Пакунок школяра» діє другий рік. Право на отримання одноразової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень мають діти, які підуть у перший клас на підконтрольних Україні територіях. Подавати зазначену заяву можна до 1 листопада 2026 року.«Форма подання заяви є у двох варіантах, тобто через сервісний центр Пенсійного фонду України в будь-якому територіальному органі і другий вид подання через додаток «Дія». Протягом 10 днів іде фінансування на зазначені на зазначені потреби для першачків» — говорить Леся Неклеса.Для оформлення державної допомоги у сервісних центрах Пенсійного фонду потрібно написати заяву, принести документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та реквізити банківського рахунку.Мама майбутньої школяркиоформила заявку на отримання державної програми «Пакунок школяра» через портал «ДІЯ».«Орієнтовно протягом доби уже мені її погодили, запропонували відкрити картку, я відкрила картку для виплат і теж протягом доби гроші мені зарахувалися», — розповідає Оксана Труш.З її слів, за отримані кошти можна придбати шкільне приладдя та канцелярські товари, книги, дитячий одяг та взуття.«Я хочу дуже кольорові олівці, тому що я дуже гарно малюю і ще я хочу рюкзак фіолетового і чорного кольорві з героями з мультика», — говорить майбутня першокласницяЗі слів начальниці головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, цього року в області мають піти до першого класу орієнтовно 10 тисяч дітей, таку ж кількість заяв очікують від батьків на отримання державної допомоги «Пакунок школяра».

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