У ДТП загинув військовослужбовець із Дубечненської громади Олександр Вахнован

О 10:00 чин поховання розпочнеться у церкві Святителя Василія Великого у Старій Вижівці.

О 12:00 біля пам’ятної дошки у селі Дубечне відбудеться громадська панахида. Після цього жалобна процесія вирушить до кладовища.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець, уродженець села Дубечне Дубечненської громадиПро це повідомили у Дубечненській громаді.Загиблий — Вахнован Олександр Сергійович. Його смерть стала непоправною втратою для рідних, близьких, друзів, побратимів та всієї громади.«Передчасна смерть Олександра стала непоправною втратою для його рідних, близьких, друзів, побратимів та всієї нашої громади», — зазначили у громаді.Прощання із захисником відбудеться 26 серпня.Жителів громади та всіх небайдужих просять долучитися до прощання та провести Олександра в останню земну дорогу.Також громада закликає долучитися до автомобільного супроводу. Місце збору автомобілів — біля моргу в Ковелі, час збору — 09:00.У Дубечненській громаді висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого.Світла пам’ять Олександру Вахновану.