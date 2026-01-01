За добу на Волині спіймали двох громадян із наркотиками

За добу на Волині спіймали двох громадян із наркотиками
Протягом минулої доби інспектори роти ТОР виявили двох громадян із речовинами, схожими на наркотичні.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

24 серпня патрульні зупинили автомобіль Audi. Під час перевірки документів один із пасажирів помітно нервував, що привернуло увагу інспекторів. Поліцейські провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у чоловіка рослинну речовину зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну.

Ще один випадок стався, близько 13-ї години, інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який поводився підозріло. Патрульні зупинили громадянина для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки.

У ході якої у 38-річного чоловіка виявили зіп-пакет із речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. В обох випадках на місце події ми викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.

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Теги: Україна, Волинь, наркотики, поліція, знахідка
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