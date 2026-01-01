За добу на Волині спіймали двох громадян із наркотиками

Протягом минулої доби інспектори роти ТОР виявили двох громадян із речовинами, схожими на наркотичні.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.24 серпня патрульні зупинили автомобіль Audi. Під час перевірки документів один із пасажирів помітно нервував, що привернуло увагу інспекторів. Поліцейські провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у чоловіка рослинну речовину зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну.Ще один випадок стався, близько 13-ї години, інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який поводився підозріло. Патрульні зупинили громадянина для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки.У ході якої у 38-річного чоловіка виявили зіп-пакет із речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. В обох випадках на місце події ми викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.