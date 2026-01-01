Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині загиблого Героя з Волині. ВІДЕО

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині загиблого військовослужбовця 100 окремої механізованої бригади, майора Віталія Тимофєєва, якому було присвоєно найвище державне звання – Герой України (посмертно).



Ця висока державна нагорода стала визнанням мужності, відваги та самовідданості офіцера, який до останнього виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну та її народ.



Для родини Віталія Тимофєєва ця нагорода – не лише знак державної вдячності, а й символ пам’яті про людину, яка віддала за Україну найдорожче – власне життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивручив орден «Золота Зірка» родині загиблого військовослужбовця 100 окремої механізованої бригади, майора, якому було присвоєно найвище державне звання – Герой України (посмертно).Ця висока державна нагорода стала визнанням мужності, відваги та самовідданості офіцера, який до останнього виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну та її народ.Для родини Віталія Тимофєєва ця нагорода – не лише знак державної вдячності, а й символ пам’яті про людину, яка віддала за Україну найдорожче – власне життя.

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