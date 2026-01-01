Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині загиблого Героя з Волині. ВІДЕО

Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині загиблого Героя з Волині. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині загиблого військовослужбовця 100 окремої механізованої бригади, майора Віталія Тимофєєва, якому було присвоєно найвище державне звання – Герой України (посмертно).

Ця висока державна нагорода стала визнанням мужності, відваги та самовідданості офіцера, який до останнього виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну та її народ.

Для родини Віталія Тимофєєва ця нагорода – не лише знак державної вдячності, а й символ пам’яті про людину, яка віддала за Україну найдорожче – власне життя.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна, нагорода, Зеленський, Роман Тимофєєв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині загиблого Героя з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Секс під бандуру: незрячий кобзар розповів, як знімався у знаменитого режисера з Луцька
Сьогодні, 22:12
Воєнний злочин: на Дніпропетровщині від вибуху загинула людина, ще 11 поранені
Сьогодні, 21:57
За добу на Волині спіймали двох громадян із наркотиками
Сьогодні, 21:16
Комбат волинської бригади – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Медіа
відео
1/8