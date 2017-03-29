350 тонн малини з Волині хочуть відправити на експорт. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
На 150 гектарах землі на Волині розкинулося аграрне підприємство «Ягоди Волині», де вирощують суницю, ожину, обліпиху, але головною культурою тут традиційно залишається малина.
Попри кліматичні виклики та примхи погоди, господарство забезпечує стабільний урожай та працює переважно на експорт. Про це повідомляє "Конкурент", посилаючись на сюжет «Факти ICTV».
Основною культурою тут є малина. Цьогоріч збір ягоди лише розпочався, однак урожай очікують щедрий – планують зібрати близько 350 тонн.
Одним із найпопулярніших сортів тут називають Мапе. За словами працівників підприємства, ця малина солодка, добре зберігається та переносить транспортування.
Водночас на врожай впливає погода. Через спеку частина ягід отримала сонячні опіки, а рослини потребують постійного поливу.
«Ця жара теж дуже їй мішає, бо багато було попеченої. Головне – поливати, і щоб жара менша стала, бо вона теж зверху печеться, листочки скручуються», – розповіла працівниця підприємства Людмила Масюк.
Вирощену ягоду підприємство експортує. Українською малиною цікавляться, зокрема, покупці з Німеччини та Чехії. Частину свіжої продукції перед відправленням за кордон заморожують, фасують та формують у партії.
«Ми свіжу веземо на заморозку, нам відповідно люди надають послуги, переробляють її, фасують і вже разом ми формуємо партію, відправляємо за кордон», – пояснив заступник директора з виробництва «Ягоди Волині» Андрій Козловський.
Окрім малини, на підприємстві вирощують обліпиху. Під цю культуру відвели близько 20 гектарів. Цьогоріч її очікують зібрати більше, ніж торік.
Обліпиху збирають вручну, оскільки кущі ще молоді. У перспективі ягоду планують обрізати разом із гілочками, після чого заморожувати – у такому стані ягоди легше відокремлюються.
Обліпиха також має попит на зовнішніх ринках, хоча її ціна залежить від конкуренції, зокрема з боку китайських виробників.
Для підприємства вирощування різних культур дозволяє забезпечувати працівників роботою протягом усього сезону: після збору суниці починається сезон малини, а згодом – обліпихи.
Водночас серед викликів для ягідного господарства залишається зміна клімату. За словами Андрія Козловського, через потепління підприємство вже помічає зменшення запасів води.
«Ми користуємось свердловинами, бачимо, що вода у свердловинах падає порівняно з тим, як ми спочатку починали працювати. Канави всі пересохші», – зазначив він.
Попри погодні та виробничі труднощі, на підприємстві продовжують розвивати ягідництво та орієнтуватися на експортні ринки.
Попри кліматичні виклики та примхи погоди, господарство забезпечує стабільний урожай та працює переважно на експорт. Про це повідомляє "Конкурент", посилаючись на сюжет «Факти ICTV».
Основною культурою тут є малина. Цьогоріч збір ягоди лише розпочався, однак урожай очікують щедрий – планують зібрати близько 350 тонн.
Одним із найпопулярніших сортів тут називають Мапе. За словами працівників підприємства, ця малина солодка, добре зберігається та переносить транспортування.
Водночас на врожай впливає погода. Через спеку частина ягід отримала сонячні опіки, а рослини потребують постійного поливу.
«Ця жара теж дуже їй мішає, бо багато було попеченої. Головне – поливати, і щоб жара менша стала, бо вона теж зверху печеться, листочки скручуються», – розповіла працівниця підприємства Людмила Масюк.
Вирощену ягоду підприємство експортує. Українською малиною цікавляться, зокрема, покупці з Німеччини та Чехії. Частину свіжої продукції перед відправленням за кордон заморожують, фасують та формують у партії.
«Ми свіжу веземо на заморозку, нам відповідно люди надають послуги, переробляють її, фасують і вже разом ми формуємо партію, відправляємо за кордон», – пояснив заступник директора з виробництва «Ягоди Волині» Андрій Козловський.
Окрім малини, на підприємстві вирощують обліпиху. Під цю культуру відвели близько 20 гектарів. Цьогоріч її очікують зібрати більше, ніж торік.
Обліпиху збирають вручну, оскільки кущі ще молоді. У перспективі ягоду планують обрізати разом із гілочками, після чого заморожувати – у такому стані ягоди легше відокремлюються.
Обліпиха також має попит на зовнішніх ринках, хоча її ціна залежить від конкуренції, зокрема з боку китайських виробників.
Для підприємства вирощування різних культур дозволяє забезпечувати працівників роботою протягом усього сезону: після збору суниці починається сезон малини, а згодом – обліпихи.
Водночас серед викликів для ягідного господарства залишається зміна клімату. За словами Андрія Козловського, через потепління підприємство вже помічає зменшення запасів води.
«Ми користуємось свердловинами, бачимо, що вода у свердловинах падає порівняно з тим, як ми спочатку починали працювати. Канави всі пересохші», – зазначив він.
Попри погодні та виробничі труднощі, на підприємстві продовжують розвивати ягідництво та орієнтуватися на експортні ринки.