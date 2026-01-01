На Ягодині» викрили іноземця, який віз до Польщі рації військового призначення





Про це йдеться у вироку суду, – інформує



Інцидент стався 3-го березня 2026 року. Фізична особа-підприємець прямував до Польщі як пасажир рейсового автобуса «Київ-Варшава». Під час митного огляду в його багажі виявили три комплекти цифрових тактичних радіостанцій моделі «G1 PRO» українського виробництва «HIMERA» (разом із чохлами, зарядними кабельми та додатковими антенами).



Згідно із законодавством, таке електронне обладнання підпадає під категорію товарів військового призначення (позиція ML11.а) та підлягає обов’язковому державному експортному контролю. Чоловік же намагався перемістити радіостанції через кордон без дозволу Державної служби експортного контролю України.



У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин справи.



Суд визнав іноземця винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень (5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).



Вилучені тактичні радіостанції суд ухвалив конфіскувати в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На пункті пропуску «Ягодин» прикордонники та митники викрили громадянина Литовської Республіки, який намагався незаконно вивезти з України товари військового призначення без відповідних дозвільних документів.Про це йдеться у вироку суду, – інформує БУГ. Інцидент стався 3-го березня 2026 року. Фізична особа-підприємець прямував до Польщі як пасажир рейсового автобуса «Київ-Варшава». Під час митного огляду в його багажі виявили три комплекти цифрових тактичних радіостанцій моделі «G1 PRO» українського виробництва «HIMERA» (разом із чохлами, зарядними кабельми та додатковими антенами).Згідно із законодавством, таке електронне обладнання підпадає під категорію товарів військового призначення (позиція ML11.а) та підлягає обов’язковому державному експортному контролю. Чоловік же намагався перемістити радіостанції через кордон без дозволу Державної служби експортного контролю України.У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин справи.Суд визнав іноземця винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень (5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).Вилучені тактичні радіостанції суд ухвалив конфіскувати в дохід держави.

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