На війні загинув захисник із Луцької громади Володимир Черниш
Сьогодні, 10:25
До Луцької громади надійшла чергова трагічна звістка. На війні загинув захисник України Володимир Черниш.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Володимир Миколайович Черниш народився 14 лютого 1981 року.
Воїн загинув 25 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська Донецької області.
У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника.
«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі», — зазначили у міськраді.
Вічна і світла пам’ять Герою!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Володимир Миколайович Черниш народився 14 лютого 1981 року.
Воїн загинув 25 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська Донецької області.
У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника.
«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі», — зазначили у міськраді.
Вічна і світла пам’ять Герою!
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