На війні загинув захисник із Луцької громади Володимир Черниш

Володимир Черниш.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Володимир Миколайович Черниш народився 14 лютого 1981 року.



Воїн загинув 25 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська Донецької області.



У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника.



«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі», — зазначили у міськраді.



Вічна і світла пам’ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла чергова трагічна звістка. На війні загинув захисник УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Володимир Миколайович Черниш народився 14 лютого 1981 року.Воїн загинув 25 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська Донецької області.У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника.«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі», — зазначили у міськраді.

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