ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника з Прилісненської громади Віктора Касяна

У Прилісненській громаді підтвердили загибель захисника України, 1978 року народження, жителя села Замостя.Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади.Віктор Петрович вважався зниклим безвісти з 17 жовтня 2023 року. Понад два роки його рідні та близькі жили в очікуванні звістки.Результати ДНК-експертизи підтвердили найстрашніше — воїн загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в районі населеного пункту Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківської області.Віктор Касян був вірний українському народові та військовій присязі. У 2014–2015 роках він уже захищав Україну від російського агресора. У березні 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України.У громаді висловили щирі співчуття батькам Віктора — Олені Федорівні та Петру Панкратовичу, сестрам, рідним і близьким загиблого.Про дату та час зустрічі кортежу із тілом захисника та чин поховання повідомлять додатково.