Понад 160 дітей постраждали у ДТП на Волині за літо: троє підлітків загинули





Журналісти



За попередніми даними Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у червні–серпні медики здійснили 438 виїздів на ДТП. Загалом у дорожньо-транспортних пригодах постраждала 521 людина, серед них — 163 дитини віком до 18 років. За цей період загинули 15 людей, троє з них — підлітки.



Серед аварій були як наїзди на дітей-пішоходів, так і ДТП за участю мотоциклів, мопедів та іншого двоколісного транспорту.



Однією з найрезонансніших стала смертельна ДТП у Луцьку на проспекті Соборності. 31 липня під колесами Audi загинув десятикласник ліцею №26 Олександр Шокур. За даними поліції, водій Audi A7 рухався на червоний сигнал світлофора та з перевищенням швидкості, після чого здійснив наїзд на школяра.



Показовою є і ДТП, яка сталася 7 червня у селі Рудня Рожищенської громади. Мотоцикліст влетів у групу підлітків біля дискотеки. Унаслідок аварії постраждали семеро людей.



А вже на початку вересня стало відомо про ще одну трагедію. 4 вересня помер Орест Головенко, якого мотоцикліст збив 8 серпня у Люблинці Ковельського району. За життя хлопчика медики боролися близько місяця, однак врятувати його не вдалося. 5 вересня з ним попрощалися у Люблинецькій громаді.



Окрему небезпеку для дітей цього літа становили двоколісні транспортні засоби. Як повідомил журналістам ВСН речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук, упродовж червня–серпня на Волині зафіксували 132 ДТП за участю дітей. Ще шість таких аварій сталися з 1 по 7 вересня.



Таким чином, за літо та перший тиждень осені на Волині сталося щонайменше 138 ДТП за участю дітей.



Поліцейські наголошують, що через скорочення світлового дня восени водіям, пішоходам та велосипедистам потрібно бути особливо уважними.



Батькам радять подбати, щоб на верхньому одязі, рюкзаку чи шкільній сумці дитини були флікери або інші світлоповертальні елементи, а також обирати для школярів маршрути з освітленими вулицями та пішохідними переходами.



Дітям нагадують перед переходом дороги потрібно зупинитися, подивитися ліворуч і праворуч та переконатися у безпеці. У темну пору доби важливо бути помітними для водіїв.



Водіям же радять знижувати швидкість біля пішохідних переходів, шкіл, зупинок громадського транспорту та житлових кварталів і стежити не лише за проїзною частиною, а й за узбіччям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За літо та перший тиждень осені на Волині сталося щонайменше 138 ДТП за участю дітей, у яких неповнолітні отримували травми, а окремі аварії мали смертельні наслідки. Найбільше таких випадків зафіксували у червні–серпні — 132 ДТП, ще шість сталися у перші дні вересня.Журналісти ВСН зібрали найрезонансніші аварії за участю дітей та з’ясували, скільки неповнолітніх постраждали у ДТП цього літа.За попередніми даними Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у червні–серпні медики здійснили 438 виїздів на ДТП. Загалом у дорожньо-транспортних пригодах постраждала 521 людина, серед них — 163 дитини віком до 18 років. За цей період загинули 15 людей, троє з них — підлітки.Серед аварій були як наїзди на дітей-пішоходів, так і ДТП за участю мотоциклів, мопедів та іншого двоколісного транспорту.Однією з найрезонансніших стала смертельна ДТП у Луцьку на проспекті Соборності. 31 липня під колесами Audi загинув десятикласник ліцею №26 Олександр Шокур. За даними поліції, водій Audi A7 рухався на червоний сигнал світлофора та з перевищенням швидкості, після чого здійснив наїзд на школяра.Показовою є і ДТП, яка сталася 7 червня у селі Рудня Рожищенської громади. Мотоцикліст влетів у групу підлітків біля дискотеки. Унаслідок аварії постраждали семеро людей.А вже на початку вересня стало відомо про ще одну трагедію. 4 вересня помер Орест Головенко, якого мотоцикліст збив 8 серпня у Люблинці Ковельського району. За життя хлопчика медики боролися близько місяця, однак врятувати його не вдалося. 5 вересня з ним попрощалися у Люблинецькій громаді.Окрему небезпеку для дітей цього літа становили двоколісні транспортні засоби. Як повідомил журналістам ВСН речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук, упродовж червня–серпня на Волині зафіксували 132 ДТП за участю дітей. Ще шість таких аварій сталися з 1 по 7 вересня.Таким чином, за літо та перший тиждень осені на Волині сталося щонайменше 138 ДТП за участю дітей.Поліцейські наголошують, що через скорочення світлового дня восени водіям, пішоходам та велосипедистам потрібно бути особливо уважними.Батькам радять подбати, щоб на верхньому одязі, рюкзаку чи шкільній сумці дитини були флікери або інші світлоповертальні елементи, а також обирати для школярів маршрути з освітленими вулицями та пішохідними переходами.Дітям нагадують перед переходом дороги потрібно зупинитися, подивитися ліворуч і праворуч та переконатися у безпеці. У темну пору доби важливо бути помітними для водіїв.Водіям же радять знижувати швидкість біля пішохідних переходів, шкіл, зупинок громадського транспорту та житлових кварталів і стежити не лише за проїзною частиною, а й за узбіччям.

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