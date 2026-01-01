Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 8 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у ввіторок, 8 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 8 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 8 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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