Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 8 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 8 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у ввіторок, 8 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 8 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.


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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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