Депутату Волиньради Леху призначили 4 млн грн застави у справі про хабар у $110 тисяч

Ігорю Леху обрали запобіжний захід. Його підозрюють в одержанні 110 тисяч доларів хабаря за забезпечення «правильного голосування» щодо земельної ділянки під льодовою ареною «Снігова королева».



Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 7 вересня,



Нагадаємо: за версією слідства,



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Правоохоронці задокументували надання й отримання 110 тисяч та 15 тисяч доларів, а також їхній розподіл. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).Прокуратура просила в суду обрати запобіжний захід у виді застави в сумі понад 10,3 млн грн та покласти на нього низку обов'язків, зокрема:



з'являтися за викликом НАБУ та САП;

не відлучатися з Луцького району без дозволу;

повідомляти детективів про зміну місця проживання;

утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, а також з низкою депутатів Волинської обласної та Луцької міської ради щодо обставин, які розслідують у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають таке право;

носити електронний засіб контролю.

Суддя ВАКС задовольнив клопотання прокуратури частково – зменшив розмір застави до 4 млн грн та поклав на Леха відповідні обовʼязки.

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