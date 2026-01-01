Депутату Волиньради Леху призначили 4 млн грн застави у справі про хабар у $110 тисяч

Депутату Волиньради Леху призначили 4 млн грн застави у справі про хабар у $110 тисяч
Депутату Волинської обласної ради від фракції «За майбутнє» Ігорю Леху обрали запобіжний захід. Його підозрюють в одержанні 110 тисяч доларів хабаря за забезпечення «правильного голосування» щодо земельної ділянки під льодовою ареною «Снігова королева».

Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 7 вересня, пише Конкурент.

Нагадаємо: за версією слідства, очільники двох фракцій Волиньради погодилися отримати 140 тисяч доларів від користувача земельної ділянки – колишнього нардепа. З цієї суми 110 тисяч доларів призначалися їм та іншим депутатам облради, а ще 30 тисяч доларів – двом керівникам фракцій у Луцькій міськраді. Натомість обранці громади мали ухвалити рішення, які б дозволили збудувати багатоповерхівку. Крім того, до схеми залучили й першого заступника голови обласної ради. Зокрема, одним з учасників схеми, за версією слідства, був саме Ігор Лех.

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Правоохоронці задокументували надання й отримання 110 тисяч та 15 тисяч доларів, а також їхній розподіл. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).Прокуратура просила в суду обрати запобіжний захід у виді застави в сумі понад 10,3 млн грн та покласти на нього низку обов'язків, зокрема:

  • з'являтися за викликом НАБУ та САП;

  • не відлучатися з Луцького району без дозволу;

  • повідомляти детективів про зміну місця проживання;

  • утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, а також з низкою депутатів Волинської обласної та Луцької міської ради щодо обставин, які розслідують у даному кримінальному провадженні;

  • здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають таке право;

  • носити електронний засіб контролю.

    • Суддя ВАКС задовольнив клопотання прокуратури частково – зменшив розмір застави до 4 млн грн та поклав на Леха відповідні обовʼязки.

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