Відійшов у вічність воїн з Волині Сергій Левков

Ще одна важка втрата для Маневицької громади. 26 серпня 2026 року відійшов у вічність Захисник України, старший солдат"Сергій народився у селі Нові Підцаревичі, там, де минули його дитинство та юність. Навчався у школах Нових Підцаревич і Великої Ведмежки, після чого здобув професію водія-тракториста у Маневицькому професійно-технічному училищі.Після строкової служби працював у Вараші на будівництві УБ РАЕС, згодом — у Києві.Коли Україна постала перед найтяжчим випробуванням, Сергій Олександрович без вагань став на її захист. 49-річний старший солдат служив старшим водієм 2-го мінометного взводу мінометної батареї 1-го механізованого батальйону. Був нагороджений відзнакою Міністра оборони України «За поранення».Тепер його чекає остання дорога — додому, у рідні Нові Підцаревичі. Туди, звідки починався його життєвий шлях", - йдеться в повідомленні.Прощання із Захисником відбудеться 8 вересня. О 10:00 траурна процесія вирушить від моргу міста Вараш до Свято-Михайлівського храму села Колодії. Далі, після заупокійного богослужіння у храмі, траурна процесія вирушить до батьківського дому Героя у село Нові Підцаревичі, де відбудеться прощання із мужнім захисником та поховання на місцевому кладовищі."Висловлюю щирі співчуття батькам, дружині, дітям, рідним, близьким, друзям і побратимам Сергія Олександровича", - зазначив голова громади