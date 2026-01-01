У Луцьку 10 вересня через ремонтні роботи частина міста цілий день буде без води

У Луцьку 10 вересня через ремонтні роботи частина міста цілий день буде без води
У рамках проєкту «Розвиток муніципальної інфраструктури України», що фінансується Європейським інвестиційним банком, у Луцьку розпочинаються роботи на головній насосній станції та головному магістральному водогоні.

Про це повідомили у Луцькводоканалі.

"У зв’язку з проведенням робіт 10 вересня з 9:00 до 21:00 у правобережній частині міста буде понижений тиск або тимчасово відсутнє водопостачання.

Просимо мешканців завчасно запастися необхідною кількістю води", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, вода
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