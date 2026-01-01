Генпрокурор Кравченко заявив, що не збирається подавати у відставку
Сьогодні, 16:56
Генпрокурор Руслан Кравченко не збирається самостійно подавати у відставку, проте готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада.
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у понеділок, передає кореспондент Укрінформу.
«Є законні процедури. Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи. Це рішення команди, президента або Верховної Ради. Мого рішення такого на цю хвилину немає», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи готовий самостійно подати у відставку.
За словами Кравченка, Україна є правовою державою, де «крапку ставить суд, а не детектив чи слідчий».
Генпрокурор запевнив, що має відповіді на всі запитання до нього у контексті затримання детективами НАБУ заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви за обвинуваченням щодо покривання шахрайських кол-центрів.
«По всім моментам, де є запитання до мене, маю відповіді у законному руслі щодо сімейного, фінансового стану, моїх витрат… Але якщо ви думаєте, що я повинен писати заяву (про відставку ред.) - це ваша думка», - зазначив він.
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Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у понеділок, передає кореспондент Укрінформу.
«Є законні процедури. Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи. Це рішення команди, президента або Верховної Ради. Мого рішення такого на цю хвилину немає», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи готовий самостійно подати у відставку.
За словами Кравченка, Україна є правовою державою, де «крапку ставить суд, а не детектив чи слідчий».
Генпрокурор запевнив, що має відповіді на всі запитання до нього у контексті затримання детективами НАБУ заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви за обвинуваченням щодо покривання шахрайських кол-центрів.
«По всім моментам, де є запитання до мене, маю відповіді у законному руслі щодо сімейного, фінансового стану, моїх витрат… Але якщо ви думаєте, що я повинен писати заяву (про відставку ред.) - це ваша думка», - зазначив він.
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