Генпрокурор Кравченко заявив, що не збирається подавати у відставку

Генпрокурор Кравченко заявив, що не збирається подавати у відставку
Генпрокурор Руслан Кравченко не збирається самостійно подавати у відставку, проте готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

«Є законні процедури. Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи. Це рішення команди, президента або Верховної Ради. Мого рішення такого на цю хвилину немає», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи готовий самостійно подати у відставку.

За словами Кравченка, Україна є правовою державою, де «крапку ставить суд, а не детектив чи слідчий».

Генпрокурор запевнив, що має відповіді на всі запитання до нього у контексті затримання детективами НАБУ заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви за обвинуваченням щодо покривання шахрайських кол-центрів.

«По всім моментам, де є запитання до мене, маю відповіді у законному руслі щодо сімейного, фінансового стану, моїх витрат… Але якщо ви думаєте, що я повинен писати заяву (про відставку ред.) - це ваша думка», - зазначив він.

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Теги: генпрокурор
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