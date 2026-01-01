Сонячно і без опадів: на Волині повітря максимально прогріється до 26-28° тепла





Про це Надія Голя.



До кінця доби 7 вересня в області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Денна температура в Луцьку від +19° до +21°, по області від +17° до +22°.



У вівторок, 8 вересня, передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі в Луцьку — 9-11°, вдень — 22-24°, по області вночі — 7-12°, вдень — 20-25°.



У середу, 9 вересня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 24-28°.



У четвер, 10 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 11-16°, вдень — 19-24°.



У п'ятницю, 11 вересня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 7-12°, вдень — 17-22°.



У суботу, 12 вересня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 7-12°, вдень — 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж тижня, 7-12 вересня, на території Волинської області очікується тепла погода, переважно без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до 26-28° тепла.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїДо кінця доби 7 вересня в області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Денна температура в Луцьку від +19° до +21°, по області від +17° до +22°.У вівторок, 8 вересня, передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі в Луцьку — 9-11°, вдень — 22-24°, по області вночі — 7-12°, вдень — 20-25°.У середу, 9 вересня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 24-28°.У четвер, 10 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 11-16°, вдень — 19-24°.У п'ятницю, 11 вересня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 7-12°, вдень — 17-22°.У суботу, 12 вересня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 7-12°, вдень — 15-20°.

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