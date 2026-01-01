Мобілізація чоловіка у костюмі людини-павука в Луцьку: ТЦК спростував інформацію





Про це



Інформацію про нібито мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука біля ТРЦ «Промінь» у Луцьку 5 вересня поширили телеграм-канали «Чорний лист», «Труха», «Батальйон Монако» та інші. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили місцеві медіа.



За словами речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук, ця інформація є фейком, а фото та відео з дописів створені за допомогою штучного інтелекту.



«Інформацію вже перевірила команда VoxCheck за допомогою спеціалізованого інструменту OpenAI для виявлення ШІ-контенту. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак SynthID, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту», – зазначила Уляна Кравчук.



Речниця ТЦК закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука, яку 5 вересня поширили телеграм-канали та місцеві медіа. Перевірка встановила, що опубліковані фото та відео були згенеровані штучним інтелектом.Про це ZAXID.NET повідомила пресслужба відомства у понеділок, 7 вересня.Інформацію про нібито мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука біля ТРЦ «Промінь» у Луцьку 5 вересня поширили телеграм-канали «Чорний лист», «Труха», «Батальйон Монако» та інші. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили місцеві медіа.За словами речниці Волинського обласного ТЦК та СП, ця інформація є фейком, а фото та відео з дописів створені за допомогою штучного інтелекту.«Інформацію вже перевірила команда VoxCheck за допомогою спеціалізованого інструменту OpenAI для виявлення ШІ-контенту. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак SynthID, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту», – зазначила Уляна Кравчук.Речниця ТЦК закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням.

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