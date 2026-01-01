На Волині директорка підприємства під час пільгового розмитнення авто недоплатила до бюджету понад 4 мільйони





Про це



Директорка приватного підприємства використала недостовірні сертифікати EUR.1 для пільгового митного оформлення транспортних засобів та недоплатила до бюджету понад 4,1 млн гривень.



Встановлено, що підприємство, яке спеціалізується на торгівлі автотранспортними засобами, під час митного оформлення транспорту подавало документи, відповідно до яких товар нібито мав право на застосування пільгового режиму оподаткування.



Проте за результатами міжнародної перевірки, з урахуванням інформації, наданої компетентними органами Королівства Данія, з'ясувалося, що подані сертифікати EUR.1 не підтверджували походження транспортних засобів, а отже підприємство не мало законних підстав для звільнення від сплати ввізного мита.



Унаслідок застосування необґрунтованих митних преференцій державному бюджету було завдано понад 4,1 млн грн збитків.



Директорці підприємства повідомлено про підозру у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 222 КК України).



У ході досудового розслідування вона в повному обсязі відшкодувала заподіяну державному бюджету шкоду.



Окрім цього, викрита у незаконних діях директорка підприємства перерахувала 400 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.



Кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді.



Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Викрита в шахрайстві з фінансовими ресурсами директорка підприємства на Волині відшкодувала державі понад 4,1 мільйона гривень.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Директорка приватного підприємства використала недостовірні сертифікати EUR.1 для пільгового митного оформлення транспортних засобів та недоплатила до бюджету понад 4,1 млн гривень.Встановлено, що підприємство, яке спеціалізується на торгівлі автотранспортними засобами, під час митного оформлення транспорту подавало документи, відповідно до яких товар нібито мав право на застосування пільгового режиму оподаткування.Проте за результатами міжнародної перевірки, з урахуванням інформації, наданої компетентними органами Королівства Данія, з'ясувалося, що подані сертифікати EUR.1 не підтверджували походження транспортних засобів, а отже підприємство не мало законних підстав для звільнення від сплати ввізного мита.Унаслідок застосування необґрунтованих митних преференцій державному бюджету було завдано понад 4,1 млн грн збитків.Директорці підприємства повідомлено про підозру у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 222 КК України).У ході досудового розслідування вона в повному обсязі відшкодувала заподіяну державному бюджету шкоду.Окрім цього, викрита у незаконних діях директорка підприємства перерахувала 400 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.Кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді.відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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