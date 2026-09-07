У Росії вистачить ресурсів на війну ще на наступні 2 роки, – ГУР





Про це повідомив начальник ГУР Міністерства оборони Олег Іващенко в інтерв'ю "Укрінформу", пише



"Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї (Росії) ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки", - йдеться в повідомленні.



За його словами, що щоби цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з партнерами.



"Санкції мають реально працювати. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З'являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас", - зазначив він.



Також, з Іващенко вважає, що суспільне невдоволення росіян щодо війни буде зростати, але важко сказати, чи сформується достатньо потужний протестний потенціал.



"Але вже понад 60% людей – проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Можемо сказати, що модель набору на контракт у Росії себе значною мірою вичерпала. Ми бачимо, що регіональні бюджети в Росії не здатні далі забезпечувати фінансування виплат для набору на контракт. При цьому зростають втрати російських військ. Середньостатистичний показник російських втрат за день становить від 1200 до 1400 осіб, іноді – 1500. Йдеться про вбитих і важкопоранених", - сказав очільник ГУР.



На початку червня президент України Володимир Зеленський закликав російського лідера володимира путіна не продовжувати війну у 2027 та 2028 роках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Головного управління розвідки, у Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України у 2027 – 2028 роках.Про це повідомив начальник ГУР Міністерства оборонив інтерв'ю "Укрінформу", пише Українська правда "Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї (Росії) ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки", - йдеться в повідомленні.За його словами, що щоби цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з партнерами."Санкції мають реально працювати. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З'являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас", - зазначив він.Також, з Іващенко вважає, що суспільне невдоволення росіян щодо війни буде зростати, але важко сказати, чи сформується достатньо потужний протестний потенціал."Але вже понад 60% людей – проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Можемо сказати, що модель набору на контракт у Росії себе значною мірою вичерпала. Ми бачимо, що регіональні бюджети в Росії не здатні далі забезпечувати фінансування виплат для набору на контракт. При цьому зростають втрати російських військ. Середньостатистичний показник російських втрат за день становить від 1200 до 1400 осіб, іноді – 1500. Йдеться про вбитих і важкопоранених", - сказав очільник ГУР.На початку червня президент Українизакликав російського лідеране продовжувати війну у 2027 та 2028 роках.

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