Київ готує запаси їжі та води на випадок блекаутів взимку





Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський, пише



Запаси основних груп продовольчих товарів місто сформувало в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років і постійно їх поповнює. Першочергово продукти призначені для малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах.



Ці ж запаси зможуть використовувати в пунктах незламності під час тривалих відключень світла, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій і для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт.



Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує додатково закупити 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київ сформував запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії - місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, пише Економічна правда Запаси основних груп продовольчих товарів місто сформувало в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років і постійно їх поповнює. Першочергово продукти призначені для малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах.Ці ж запаси зможуть використовувати в пунктах незламності під час тривалих відключень світла, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій і для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт.Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує додатково закупити 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій.

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