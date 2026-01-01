Кохання, хитрощі та гроші: Волинський драмтеатр відкриває сезон новою комедією

режисер-постановник — Павло Гарбуз;



художник-сценограф — Василь Бочкай;



художник по костюмах — Оксана Гаврилюк;



аранжування, диригент — заслужений артист України Микола Гнатюк;



балетмейстер-постановник — заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний;



концертмейстер — Світлана Дуда;



помічник режисера — Вячеслав Погудін.



Коли: 12, 13 та 26 вересня о 17:00.



Де: велика сцена Волинського драмтеатру, Луцьк, Театральний майдан, 1.



Квитки можна придбати у касі театру або онлайн.







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Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відкриває новий театральний сезон прем’єрою комедіїПокази вистави відбудуться 12, 13 та 26 вересня о 17:00 на великій сцені театру в Луцьку.Постановку створили за мотивами відомого твору корифея українського театру«Пошились у дурні».У центрі сюжету — протистояння щирих почуттів і холодного розрахунку. Двоє батьків намагаються за будь-яку ціну видати своїх доньок заміж за багатіїв, не зважаючи на їхнє справжнє кохання. Однак на заваді планам стають кмітливі наймити.Потаємні нічні зустрічі, хитрощі та вигадливі маніпуляції перетворюють історію на дотепну комедію, у якій жадоба збагачення зрештою поступається справжнім почуттям.У театрі зазначають, що «Не схитруєш – не одружишся» — це свіже прочитання української класики, яке має подарувати глядачам вечір гумору та гарного настрою.