Кохання, хитрощі та гроші: Волинський драмтеатр відкриває сезон новою комедією
Сьогодні, 11:30
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відкриває новий театральний сезон прем’єрою комедії «Не схитруєш – не одружишся».
Покази вистави відбудуться 12, 13 та 26 вересня о 17:00 на великій сцені театру в Луцьку.
Постановку створили за мотивами відомого твору корифея українського театру Марка Кропивницького «Пошились у дурні».
У центрі сюжету — протистояння щирих почуттів і холодного розрахунку. Двоє батьків намагаються за будь-яку ціну видати своїх доньок заміж за багатіїв, не зважаючи на їхнє справжнє кохання. Однак на заваді планам стають кмітливі наймити.
Потаємні нічні зустрічі, хитрощі та вигадливі маніпуляції перетворюють історію на дотепну комедію, у якій жадоба збагачення зрештою поступається справжнім почуттям.
У театрі зазначають, що «Не схитруєш – не одружишся» — це свіже прочитання української класики, яке має подарувати глядачам вечір гумору та гарного настрою.
Постановча група:
режисер-постановник — Павло Гарбуз;
художник-сценограф — Василь Бочкай;
художник по костюмах — Оксана Гаврилюк;
аранжування, диригент — заслужений артист України Микола Гнатюк;
балетмейстер-постановник — заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний;
концертмейстер — Світлана Дуда;
помічник режисера — Вячеслав Погудін.
Коли: 12, 13 та 26 вересня о 17:00.
Де: велика сцена Волинського драмтеатру, Луцьк, Театральний майдан, 1.
Квитки можна придбати у касі театру або онлайн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Покази вистави відбудуться 12, 13 та 26 вересня о 17:00 на великій сцені театру в Луцьку.
Постановку створили за мотивами відомого твору корифея українського театру Марка Кропивницького «Пошились у дурні».
У центрі сюжету — протистояння щирих почуттів і холодного розрахунку. Двоє батьків намагаються за будь-яку ціну видати своїх доньок заміж за багатіїв, не зважаючи на їхнє справжнє кохання. Однак на заваді планам стають кмітливі наймити.
Потаємні нічні зустрічі, хитрощі та вигадливі маніпуляції перетворюють історію на дотепну комедію, у якій жадоба збагачення зрештою поступається справжнім почуттям.
У театрі зазначають, що «Не схитруєш – не одружишся» — це свіже прочитання української класики, яке має подарувати глядачам вечір гумору та гарного настрою.
Постановча група:
Коли: 12, 13 та 26 вересня о 17:00.
Де: велика сцена Волинського драмтеатру, Луцьк, Театральний майдан, 1.
Квитки можна придбати у касі театру або онлайн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Росії вистачить ресурсів на війну ще на наступні 2 роки, – ГУР
Сьогодні, 12:02
У Луцьку на Соборності встановлять 3 камери контролю швидкості: аби водії не мчали 100 кілометрів за годину
Сьогодні, 11:51
Кохання, хитрощі та гроші: Волинський драмтеатр відкриває сезон новою комедією
Сьогодні, 11:30
Реабілітація, будівництво та цивільна інженерія: назвали найпопулярніші спеціальності в університетах Волині
Сьогодні, 11:09
На Волині рятувальники деблокували водія з понівеченого авто
Сьогодні, 10:43