Реабілітація, будівництво та цивільна інженерія: назвали найпопулярніші спеціальності в університетах Волині





Про це Анатолій Цьось та перша проректорка ЛНТУ Надія Ковальчук.



Найбільш популярні спеціальності ВНУ у 2026 році



Рейтинг за кількістю поданих заяв очолила спеціальність «Терапія та реабілітація». Під час основної сесії вступної кампанії надійшло 1 285 заяв.



На освітньому рівні «Бакалавр» популярними спеціальностями є:



філологія, а саме германські мови та літератури (переклад включно),



маркетинг,



психологія,



менеджмент,



фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,



право,



правоохоронна діяльність,



кібербезпека та захист інформації,



журналістика.



На магістратурі популярність мають:



спеціальна освіта,



публічне управління та адміністрування,



середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література),



початкова освіта,



міжнародні відносини,



фізична культура.



Також, як і на бакалавраті, зберігають попит спеціальності філологія, право, терапія та реабілітація. Однак найбільше охочих було вивчати психологію. На неї абітурієнти подали 573 заяви.



На думку ректора, високий інтерес вступників до цих спеціальностей значною мірою зумовлений суспільними потребами, які особливо загострилися в умовах повномасштабної війни.



Нові освітні програми у ВНУ



Також у 2026 році університет відкрив нові освітньо-професійні програми «Електрична інженерія» та «Штучний інтелект» для бакалаврів. На кожну абітурієнти подали понад 110 заяв. Ліцензований обсяг спеціальностей становить 30 студентів.



Для магістрів відкрили набір на нові спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)», «Англійська мова та глобальна комунікація» та «Графічний дизайн».



Найбільш популярні спеціальності ЛНТУ у 2026 році



Найбільш бажаною для абітурієнтів є спеціальність «Логістика». На неї подали 1 592 заяви, зарахували 209 студентів.



Серед вступників на бакалаврат популярними напрямами є:



будівництво та цивільна інженерія (на неї зарахували найбільшу кількість вступників — 266),



митна справа та торгівля,



електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,



транспортно-логістичні системи автомобільних перевезень,



психологія,



галузове машинобудування,



менеджмент,



автомобільний транспорт,



інженерія програмного забезпечення.



На магістратурі популярність мають:



будівництво та цивільна інженерія (на неї зарахували найбільшу кількість вступників — 62),



інжиніринг автомобільного транспорту,



товарознавство та експертиза в митній справі,



екологія,



архітектура та містобудування,



комп'ютерні науки,



комп'ютерна інженерія,



цивільна безпека.



Також попит зберегли спеціальності електроенергетика, психологія, галузове машинобудування, інженерія програмного забезпечення. Найбільше заяв подавала на «Право». З 141 вступника зарахували 31.



На обох освітніх рівнях найбільше зарахували на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія». Зі слів першої проректорки ЛНТУ, популярність спеціальності зумовлена насамперед гострим дефіцитом кваліфікованих будівельників та інженерів-проєктувальників, який сьогодні відчувають роботодавці.



Нові освітні програми у ЛНТУ



На бакалавраті новими освітніми програмами є «ІТ-менеджмент», «Агробізнес», «Смарткомп'ютинг», «Лісове господарство». Ліцензований обсяг на денну форму становить 30-40 місць. На кожну подали понад 100 заяв. Найбільше майбутні студенти подавали на «ІТ-менеджмент» — 299 заяв.



Для магістрів відкрили програми «Медіакомунікації та зв'язки з громадськістю», «Цифровий маркетинг», «Інтелектуальний аналіз даних» та «Роботизовані комплекси». «Цифровий маркетинг» хотіли вивчати 29 людей, найменше подали заяв на «Інтелектуальний аналіз даних» — 3 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед вступників до Волинського національного (ВНУ) та Луцького національного технічного університету (ЛНТУ) на 2026–2027 навчальний рік найбільше зарахували на навчання за спеціальностями терапія та реабілітація, будівництво та цивільна інженерія.Про це Суспільному у відповідь на інформаційні запити повідомили ректор ВНУта перша проректорка ЛНТУРейтинг за кількістю поданих заяв очолила спеціальність «Терапія та реабілітація». Під час основної сесії вступної кампанії надійшло 1 285 заяв.філологія, а саме германські мови та літератури (переклад включно),маркетинг,психологія,менеджмент,фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,право,правоохоронна діяльність,кібербезпека та захист інформації,журналістика.спеціальна освіта,публічне управління та адміністрування,середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література),початкова освіта,міжнародні відносини,фізична культура.Також, як і на бакалавраті, зберігають попит спеціальності філологія, право, терапія та реабілітація. Однак найбільше охочих було вивчати психологію. На неї абітурієнти подали 573 заяви.На думку ректора, високий інтерес вступників до цих спеціальностей значною мірою зумовлений суспільними потребами, які особливо загострилися в умовах повномасштабної війни.Також у 2026 році університет відкрив нові освітньо-професійні програми «Електрична інженерія» та «Штучний інтелект» для бакалаврів. На кожну абітурієнти подали понад 110 заяв. Ліцензований обсяг спеціальностей становить 30 студентів.Для магістрів відкрили набір на нові спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)», «Англійська мова та глобальна комунікація» та «Графічний дизайн».Найбільш бажаною для абітурієнтів є спеціальність «Логістика». На неї подали 1 592 заяви, зарахували 209 студентів.будівництво та цивільна інженерія (на неї зарахували найбільшу кількість вступників — 266),митна справа та торгівля,електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,транспортно-логістичні системи автомобільних перевезень,психологія,галузове машинобудування,менеджмент,автомобільний транспорт,інженерія програмного забезпечення.будівництво та цивільна інженерія (на неї зарахували найбільшу кількість вступників — 62),інжиніринг автомобільного транспорту,товарознавство та експертиза в митній справі,екологія,архітектура та містобудування,комп'ютерні науки,комп'ютерна інженерія,цивільна безпека.Також попит зберегли спеціальності електроенергетика, психологія, галузове машинобудування, інженерія програмного забезпечення. Найбільше заяв подавала на «Право». З 141 вступника зарахували 31.На обох освітніх рівнях найбільше зарахували на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія». Зі слів першої проректорки ЛНТУ, популярність спеціальності зумовлена насамперед гострим дефіцитом кваліфікованих будівельників та інженерів-проєктувальників, який сьогодні відчувають роботодавці.На бакалавраті новими освітніми програмами є «ІТ-менеджмент», «Агробізнес», «Смарткомп'ютинг», «Лісове господарство». Ліцензований обсяг на денну форму становить 30-40 місць. На кожну подали понад 100 заяв. Найбільше майбутні студенти подавали на «ІТ-менеджмент» — 299 заяв.Для магістрів відкрили програми «Медіакомунікації та зв'язки з громадськістю», «Цифровий маркетинг», «Інтелектуальний аналіз даних» та «Роботизовані комплекси». «Цифровий маркетинг» хотіли вивчати 29 людей, найменше подали заяв на «Інтелектуальний аналіз даних» — 3 людини.

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