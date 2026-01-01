На Волині рятувальники деблокували водія з понівеченого авто





Про це



Водій одного з автомобілів внаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні, співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструменту деблокували його та передали працівникам екстреної медичної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники деблокували потерпілого під час ДТП, що трапилась вчора ввечері, 6 вересня, у селі Ольганівка Олицької громади Луцького району.Про це повідомили у ДСНС Волині.Водій одного з автомобілів внаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні, співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструменту деблокували його та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію