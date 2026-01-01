На Волині рятувальники деблокували водія з понівеченого авто

На Волині рятувальники деблокували водія з понівеченого авто
Луцькі рятувальники деблокували потерпілого під час ДТП, що трапилась вчора ввечері, 6 вересня, у селі Ольганівка Олицької громади Луцького району.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Водій одного з автомобілів внаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні, співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструменту деблокували його та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
На Волині рятувальники деблокували водія з понівеченого авто
На Волині рятувальники деблокували водія з понівеченого авто

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Теги: Волинь, рятувальники
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