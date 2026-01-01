На Волині рятувальники деблокували водія з понівеченого авто
Сьогодні, 10:43
Луцькі рятувальники деблокували потерпілого під час ДТП, що трапилась вчора ввечері, 6 вересня, у селі Ольганівка Олицької громади Луцького району.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Водій одного з автомобілів внаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні, співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструменту деблокували його та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Водій одного з автомобілів внаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні, співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструменту деблокували його та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
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