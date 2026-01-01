На Волині водій авто на смерть збив пішохода

На Волині водій авто на смерть збив пішохода
Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 6 вересня, у селі Чаруків Луцького району.

Відомо, що водій авто здійснив наїзд на пішохода. Чоловік отримав травми несумісні із життям.

На місці події працювали правоохоронці та медики.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики по приїзду намагалися реанімувати постраждалого, проте безуспішно.

Парамедики констатували чоловіку біологічну смерть.

Як розповіли Волинським Новинам у ГУНП у Волинській області, водій Audi, житель Львова 1997 року народження, скоїв наїзд на пішохода, місцевого мешканця 1978 року народження.

Попередньо, потерпілий переходив дорогу поза пішохідним переходом.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Всі деталі встановлять в рамках розслідування. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.

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Теги: Волинь, ДТП
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