На Волині водій авто на смерть збив пішохода





Відомо, що водій авто здійснив наїзд на пішохода. Чоловік отримав травми несумісні із життям.



На місці події працювали правоохоронці та медики.



Як розповіли



Парамедики констатували чоловіку біологічну смерть.



Як розповіли Волинським Новинам у ГУНП у Волинській області, водій Audi, житель Львова 1997 року народження, скоїв наїзд на пішохода, місцевого мешканця 1978 року народження.



Попередньо, потерпілий переходив дорогу поза пішохідним переходом.



На місці працювала слідчо-оперативна група. Всі деталі встановлять в рамках розслідування. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 6 вересня, у селі Чаруків Луцького району.Відомо, що водій авто здійснив наїзд на пішохода. Чоловік отримав травми несумісні із життям.На місці події працювали правоохоронці та медики.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики по приїзду намагалися реанімувати постраждалого, проте безуспішно.Парамедики констатували чоловіку біологічну смерть.Як розповіли Волинським Новинам у ГУНП у Волинській області, водій Audi, житель Львова 1997 року народження, скоїв наїзд на пішохода, місцевого мешканця 1978 року народження.Попередньо, потерпілий переходив дорогу поза пішохідним переходом.На місці працювала слідчо-оперативна група. Всі деталі встановлять в рамках розслідування. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.

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