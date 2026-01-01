На Волині водій авто на смерть збив пішохода
Сьогодні, 10:23
Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 6 вересня, у селі Чаруків Луцького району.
Відомо, що водій авто здійснив наїзд на пішохода. Чоловік отримав травми несумісні із життям.
На місці події працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики по приїзду намагалися реанімувати постраждалого, проте безуспішно.
Парамедики констатували чоловіку біологічну смерть.
Як розповіли Волинським Новинам у ГУНП у Волинській області, водій Audi, житель Львова 1997 року народження, скоїв наїзд на пішохода, місцевого мешканця 1978 року народження.
Попередньо, потерпілий переходив дорогу поза пішохідним переходом.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Всі деталі встановлять в рамках розслідування. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відомо, що водій авто здійснив наїзд на пішохода. Чоловік отримав травми несумісні із життям.
На місці події працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики по приїзду намагалися реанімувати постраждалого, проте безуспішно.
Парамедики констатували чоловіку біологічну смерть.
Як розповіли Волинським Новинам у ГУНП у Волинській області, водій Audi, житель Львова 1997 року народження, скоїв наїзд на пішохода, місцевого мешканця 1978 року народження.
Попередньо, потерпілий переходив дорогу поза пішохідним переходом.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Всі деталі встановлять в рамках розслідування. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині рятувальники деблокували водія з понівеченого авто
Сьогодні, 10:43
На Волині водій авто на смерть збив пішохода
Сьогодні, 10:23