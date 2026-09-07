Трамп сьогодні поговорить по телефону з путіним і Зеленським, – ЗМІ
Сьогодні, 09:07
За даними видання Kyiv Independent, президент Дональд Трамп у понеділок, 7 вересня має намір провести телефонну розмову з правителем РФ володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Kyiv Independent, пише Українська правда.
"Очікується, що Трамп поговорить із путіним , а потім із Зеленським, після того як його посланці проінформують про останній раунд переговорів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що дзвінки відбудуться 7 вересня, повідомив американський чиновник виданню.
Спецпосланці президента США прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілись з президентом України на Софіївській площі. Після екскурсії всередину собору вони вирушили на перемовини.
У підході до преси після першого раунду перемовин Кушнер заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні.
Зеленський повідомляв, що у Києві відбудеться кілька переговорних сесій: спершу з посланцями президента США, потім – за участі перемовників від Франції, Британії та Німеччини.
Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер у ніч проти 7 вересня покинули Київ поїздом "Укрзалізниці".
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Про це повідомляє Kyiv Independent, пише Українська правда.
"Очікується, що Трамп поговорить із путіним , а потім із Зеленським, після того як його посланці проінформують про останній раунд переговорів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що дзвінки відбудуться 7 вересня, повідомив американський чиновник виданню.
Спецпосланці президента США прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілись з президентом України на Софіївській площі. Після екскурсії всередину собору вони вирушили на перемовини.
У підході до преси після першого раунду перемовин Кушнер заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні.
Зеленський повідомляв, що у Києві відбудеться кілька переговорних сесій: спершу з посланцями президента США, потім – за участі перемовників від Франції, Британії та Німеччини.
Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер у ніч проти 7 вересня покинули Київ поїздом "Укрзалізниці".
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