Трамп сьогодні поговорить по телефону з путіним і Зеленським, – ЗМІ

Трамп сьогодні поговорить по телефону з путіним і Зеленським, – ЗМІ
За даними видання Kyiv Independent, президент Дональд Трамп у понеділок, 7 вересня має намір провести телефонну розмову з правителем РФ володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Kyiv Independent, пише Українська правда.

"Очікується, що Трамп поговорить із путіним , а потім із Зеленським, після того як його посланці проінформують про останній раунд переговорів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що дзвінки відбудуться 7 вересня, повідомив американський чиновник виданню.

Спецпосланці президента США прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілись з президентом України на Софіївській площі. Після екскурсії всередину собору вони вирушили на перемовини.

У підході до преси після першого раунду перемовин Кушнер заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні.

Зеленський повідомляв, що у Києві відбудеться кілька переговорних сесій: спершу з посланцями президента США, потім – за участі перемовників від Франції, Британії та Німеччини.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер у ніч проти 7 вересня покинули Київ поїздом "Укрзалізниці".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує життя в будинку на сонячних панелях: досвід родини з Волині
Сьогодні, 09:37
Трамп сьогодні поговорить по телефону з путіним і Зеленським, – ЗМІ
Сьогодні, 09:07
Найпопулярніший продукт: скільки у Луцьку на ринку коштує картопля
Сьогодні, 08:20
Ціни неминуче злетять: економіст пояснив, що насправді чекає на українців у супермаркетах
Сьогодні, 07:15
Які кущі треба обов’язково обрізати у вересні, щоб наступного сезону отримати утричі більший урожай
Сьогодні, 05:18
Медіа
відео
1/8