Скільки коштує життя в будинку на сонячних панелях: досвід родини з Волині

Олександр та Галина Сидоренки з села Крупа Луцького району встановили на дахах двох своїх будинків сонячні панелі та планують покрити панелями третю будівлю у дворі.



Як розповів



«Якраз переїхали, коли почалась війна і стала ця ситуація з відключенням електроенергії, з економією світла. І прийшла така думка — поставити панелі. Це дуже помагало, виручало і економило сімейний бюджет», — говорить чоловік.



Волинянин каже: завдяки сонячним панелям не задумуються, коли заряджати авто, пекти пиріг, прати чи використовувати техніку для потреб. Спершу, зазначив Олександр, панелей було небагато, проте з часом вирішили збільшити потужність.



Про енергетичну незалежність сім'я задумалась під час повномасштабної війни, розповіла господиня Галина, коли продали квартиру в одній з багатоповерхівок Луцька та виїхали жити за місто.



«Ми хотіли з 7 поверху десь на волю трішки. Почали розглядати варіанти: спочатку 6 соток, скромно, але потім зрозуміли, що навіть якийсь будиночок поставимо, то де буде сад, город, квітник і все інше? Ми не планували велику ділянку, але нам дуже цей краєвид сподобався: далі поле, ліс, і нам запало в душу», — каже жінка.



Зі слів Олександр, в будинку є піч, яка обігріває всю площу, але з часом дрова почали дорожчати. Спершу, каже, поставили невеликий інвертор на 5 кВт, який забезпечував менший будинок. Коли добудували основну оселю, поставили інвертор на 12 кВт.



«Мені ще тоді, коли я збирався це робити, друзі, знайомі говорили, що це невигідно, скільки вкладеш, а скільки ти зекономиш, будеш відбивати дуже довго. Здається, в межах 8 тисяч доларів обійшлася вся система. Я не рахував, насправді за скільки вона окупляється. Коли ми, практично, все село без світла, а в нас воно було, то можна сказати, це окупляється сторицею», — каже господар.



Сонячні панелі — це не тільки самі панелі, а й акумуляторні батареї, інвертор, що є найдорожчою складовою в системі отримання сонячної енергії, зазначив чоловік.



«Тут в нас в хату заходить три фази: рівна напруга, зараз 240. Тут споживання електроенергії мінімальне — 500 ват вся хата бере, і це все з сонячних панелей. З мережі не йде нічого. Батареї заряджені. Тут два акумулятори стоять. Електричний котел на 12 кіловат, який я практично не включаю ніколи, тому що вистачає 4, а в самі холодні місяці 8 кіловат», — каже Олександр.



Господар розповів, що вартість витрати на електроенергію для двох будинків та всього господарства в літні місяці становлять орієнтовно 600–700 гривень на місяць.



Завдяки системі кешбеку за купівлю українських товарів, з його слів, ці витрати покриваються частково або повністю, тому влітку електроенергія іноді обходиться безкоштовно. Узимку, говорить Олександр Сидоренко, сума оплати зростає і становить від 4000 до 6000 гривень, залежно від температури повітря.



«Самих панелей взимку може не вистачати для обігріву хати, приходиться користуватися додатково електроенергією. Але в нас є 2 акумулятори. Планую ще один на 5 кіловат, тобто 10 кіловат в запасі. Практично без світла ми не буваємо ніколи. У нас 24/7 є електроенергія!» — сказав волинянин.



Олександр Сидоренко додав: наразі заощаджує кошти, щоб придбати ще сонячних панелей. Каже: відмовився від ідеї ставити їх на даху будинку, оскільки сніг звідти не сходить самостійно, і при рясних опадах його складно зчищати.



Наступні сонячні панелі волинянин планує встановити на землі поблизу паркану, щоб зекономити місце та спростити обслуговування. Після монтажу додаткового обладнання розраховує підключитися до «зеленого тарифу».



За останні три роки на Волині значно зріс попит на використання сонячної енергетики, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Андрій Ткачук. З його слів, бізнес вийшов на окупність обладнання і встановлення сонячних панелей від 2 років, фізичні особи — від 4 років.



«Це досить ефективне вкладення грошей на сьогоднішній день. Навіть як захист від інфляції, а також можливість у майбутньому своє помешкання продати дорожче за наявності альтернативного енергозабезпечення», — сказав посадовець.



З середини 2025 року, в тому ж числі через введення пільгових умов кредитування, волиняни активніше купують та встановлюють сонячні панелі та обладнання, зазначив Андрій Ткачук. Представники малого бізнесу, закладів торгівлі, великих підприємств використовують дахові сонячні станції. Загалом сума такого кредитування на Волині від початку 2026 року сягнула понад 40 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! таз села Крупа Луцького району встановили на дахах двох своїх будинків сонячні панелі та планують покрити панелями третю будівлю у дворі.Як розповів Суспільному господар Олександр, у будинку проживають три роки, і жодного дня не були без електрики і тепла взимку. Майже вся техніка в домі та електромобіль працюють за рахунок енергії сонця.«Якраз переїхали, коли почалась війна і стала ця ситуація з відключенням електроенергії, з економією світла. І прийшла така думка — поставити панелі. Це дуже помагало, виручало і економило сімейний бюджет», — говорить чоловік.Волинянин каже: завдяки сонячним панелям не задумуються, коли заряджати авто, пекти пиріг, прати чи використовувати техніку для потреб. Спершу, зазначив Олександр, панелей було небагато, проте з часом вирішили збільшити потужність.Про енергетичну незалежність сім'я задумалась під час повномасштабної війни, розповіла господиня Галина, коли продали квартиру в одній з багатоповерхівок Луцька та виїхали жити за місто.«Ми хотіли з 7 поверху десь на волю трішки. Почали розглядати варіанти: спочатку 6 соток, скромно, але потім зрозуміли, що навіть якийсь будиночок поставимо, то де буде сад, город, квітник і все інше? Ми не планували велику ділянку, але нам дуже цей краєвид сподобався: далі поле, ліс, і нам запало в душу», — каже жінка.Зі слів Олександр, в будинку є піч, яка обігріває всю площу, але з часом дрова почали дорожчати. Спершу, каже, поставили невеликий інвертор на 5 кВт, який забезпечував менший будинок. Коли добудували основну оселю, поставили інвертор на 12 кВт.«Мені ще тоді, коли я збирався це робити, друзі, знайомі говорили, що це невигідно, скільки вкладеш, а скільки ти зекономиш, будеш відбивати дуже довго. Здається, в межах 8 тисяч доларів обійшлася вся система. Я не рахував, насправді за скільки вона окупляється. Коли ми, практично, все село без світла, а в нас воно було, то можна сказати, це окупляється сторицею», — каже господар.Сонячні панелі — це не тільки самі панелі, а й акумуляторні батареї, інвертор, що є найдорожчою складовою в системі отримання сонячної енергії, зазначив чоловік.«Тут в нас в хату заходить три фази: рівна напруга, зараз 240. Тут споживання електроенергії мінімальне — 500 ват вся хата бере, і це все з сонячних панелей. З мережі не йде нічого. Батареї заряджені. Тут два акумулятори стоять. Електричний котел на 12 кіловат, який я практично не включаю ніколи, тому що вистачає 4, а в самі холодні місяці 8 кіловат», — каже Олександр.Господар розповів, що вартість витрати на електроенергію для двох будинків та всього господарства в літні місяці становлять орієнтовно 600–700 гривень на місяць.Завдяки системі кешбеку за купівлю українських товарів, з його слів, ці витрати покриваються частково або повністю, тому влітку електроенергія іноді обходиться безкоштовно. Узимку, говорить Олександр Сидоренко, сума оплати зростає і становить від 4000 до 6000 гривень, залежно від температури повітря.«Самих панелей взимку може не вистачати для обігріву хати, приходиться користуватися додатково електроенергією. Але в нас є 2 акумулятори. Планую ще один на 5 кіловат, тобто 10 кіловат в запасі. Практично без світла ми не буваємо ніколи. У нас 24/7 є електроенергія!» — сказав волинянин.Олександр Сидоренко додав: наразі заощаджує кошти, щоб придбати ще сонячних панелей. Каже: відмовився від ідеї ставити їх на даху будинку, оскільки сніг звідти не сходить самостійно, і при рясних опадах його складно зчищати.Наступні сонячні панелі волинянин планує встановити на землі поблизу паркану, щоб зекономити місце та спростити обслуговування. Після монтажу додаткового обладнання розраховує підключитися до «зеленого тарифу».За останні три роки на Волині значно зріс попит на використання сонячної енергетики, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Андрій Ткачук. З його слів, бізнес вийшов на окупність обладнання і встановлення сонячних панелей від 2 років, фізичні особи — від 4 років.«Це досить ефективне вкладення грошей на сьогоднішній день. Навіть як захист від інфляції, а також можливість у майбутньому своє помешкання продати дорожче за наявності альтернативного енергозабезпечення», — сказав посадовець.З середини 2025 року, в тому ж числі через введення пільгових умов кредитування, волиняни активніше купують та встановлюють сонячні панелі та обладнання, зазначив Андрій Ткачук. Представники малого бізнесу, закладів торгівлі, великих підприємств використовують дахові сонячні станції. Загалом сума такого кредитування на Волині від початку 2026 року сягнула понад 40 мільйонів гривень.

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