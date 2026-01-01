Найпопулярніший продукт: скільки у Луцьку на ринку коштує картопля





Журналісти



Пройшовшись прилавками, можна побачити, що багато картоплі є із власних городів волинян. Дехто привозить у мішках або сітках, проте найбільше картоплі посортовано у поліетиленові пакети по 3 кілограми. Найбільше на ринку картоплі «Беллароза», також популярна «Королева Анна» та «Мелоді».



«Різниці як такої між цими сортами немає, «Беллароза» просто рожева, але і вона має більші плоди», - зазначив продавець на ринку Сергій.



Вартість картоплі на ринку становить 25 гривень за кілограм, якщо купувати у роздріб. Ціна не залежить від сорту чи походження. А оптова вартість на ринку коливається від 12 до 20 гривень за кілограм. Це підійде для тих, хто хоче закупитися одразу на довгий період.



Нині на ринку картоплі вдосталь, кожен може знайти бульбу на свій смак. Про те, чи буде збільшуватися вартість, продавці поки не коментують, мовляв, ще не відомо.



«Урожай цього року непоганий, навіть кращий, ніж минулого, але в кого як», - зазначила продавчиня Людмила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Картопля — це найпопулярніший продукт будь-якого столу. І саме у вересні розпочинається сезон збирання бульби, у зв'язку з цим на ринках Луцька її стали продавати ще більше. Нині на прилавках популярними є три сорти.Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок у Луцьку, аби дізнатися, за скільки нині можна купити кілограм картоплі та які сорти найпопулярніші серед лучан.Пройшовшись прилавками, можна побачити, що багато картоплі є із власних городів волинян. Дехто привозить у мішках або сітках, проте найбільше картоплі посортовано у поліетиленові пакети по 3 кілограми. Найбільше на ринку картоплі «Беллароза», також популярна «Королева Анна» та «Мелоді».«Різниці як такої між цими сортами немає, «Беллароза» просто рожева, але і вона має більші плоди», - зазначив продавець на ринкуВартість картоплі на ринку становить 25 гривень за кілограм, якщо купувати у роздріб. Ціна не залежить від сорту чи походження. А оптова вартість на ринку коливається від 12 до 20 гривень за кілограм. Це підійде для тих, хто хоче закупитися одразу на довгий період.Нині на ринку картоплі вдосталь, кожен може знайти бульбу на свій смак. Про те, чи буде збільшуватися вартість, продавці поки не коментують, мовляв, ще не відомо.«Урожай цього року непоганий, навіть кращий, ніж минулого, але в кого як», - зазначила продавчиня

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