Курс валют на 7 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 вересня. Долар втратив у ціні 16 коп, євро зменшився на 15 коп, злотий залишився без змін.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,56 (-16 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,78 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 (0 коп.)
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Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,56 (-16 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,78 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 (0 коп.)
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