Чи очікувати магнітні бурі 7 вересня: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).



У Meteoprog повідомляють, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 7 вересня, на Землі очікуються магнітні бурі жовтого рівня.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).У Meteoprog повідомляють, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

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