Чи очікувати магнітні бурі 7 вересня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 7 вересня: прогноз
У понеділок, 7 вересня, на Землі очікуються магнітні бурі жовтого рівня.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).

У Meteoprog повідомляють, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 7 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Переговорники у Києві. Про що говорили Віткофф та Кушнер з Україною та Європою
06 вересня, 23:19
Білі, польські, підберезники і навіть гіропори: у Луцькому районі збирають повні кошики грибів
06 вересня, 22:12
«Гортензія виховала терпіння»: сім'я з Волині вирощує до 7 тисяч квіток щороку
06 вересня, 21:15
Медіа
відео
1/8